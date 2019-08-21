Почти 30 лет в разработке: в России подняли в воздух вертолет Ка-62

Максимально допустимая скорость вертолета составляет 310 километров в час.

Новый, предположительно третий образец российского многоцелевого вертолета Ка-62 совершил свой первый полет.

Об этом сообщается в блоге bmpd, передает Naked Science.

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Разработку вертолета начали еще в 1990 году - Ка-62 проектировали как модификацию вертолета Ка-60. Затем разработку приостановили, а впоследствии предложили вновь. Первый опытный образец Ка-62 совершил стартовый полет 28 апреля 2016 года, но какой-либо информации после этого практически не поступало.

Ка-62 имеет два французских турбовальных двигателя Ardiden 3G от компании Safran Helicopter Engines. Максимально допустимая скорость машины составляет 310 километров в час. Пассажировместимость - до 15 человек.

Согласно имеющимся сведениям, серийное производство Ка-62 хотят начать в 2020 году. Но уже сейчас вертолет нередко подвергают в России критике: в частности, из-за большого числа узлов и агрегатов зарубежного производства.

Как сообщал УНИАН, аэрокосмический гигант Boeing начал модернизацию парка вертолетов A/MH-6 Little Bird, которые используются для специальных операций Сухопутными силами в рамках программы Mission Enhanced Little Bird (MELB).