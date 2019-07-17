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Business Insider: Россия позаимствовала у «Исламского государства» идею насчет нового оружия

15:20, 17 июля 2019
Оружие
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Россия хочет превратить обычные квадрокоптеры в оружие / Flickr/Simon Jardine

Россия собирается обеспечить своих солдат небольшими беспилотниками, которые смогут сбрасывать бомбы. Специальные квадрокоптеры с взрывными устройствами разработаны на основе опыта террористов «Исламского государства» в Сирии. Они тоже использовали бытовые дроны для того, чтобы сбрасывать бомбы.

«Это очень тактический аппарат. Мы говорим о небольшом беспилотном летательном устройстве с небольшим радиусом», - пояснил Business Insider исследователь CAN Corporation и научный сотрудник по исследованию России в American Foreign Policy Council Сэмюэл Бендетт.

«В общем, они, вероятно, будут способны сбросить несколько гранат или бомб», - добавил он.

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На данный момент не существует таких небольших беспилотников, способных нести оружие. Но российская газета «Известия» процитировала источник в Министерстве обороны РФ, которое заверило, что взятие на вооружение таких аппаратов «неизбежно». В свою очередь, Бендетт допустил, что это вполне вероятно, учитывая то, что превратить такие небольшие летательные аппараты в ударные достаточно несложно.

«Я бы сказал, это может произойти относительно быстро», - сказал эксперт.

Издание напоминает, США были одной из первых стран, которые начали использовать беспилотные летательные аппараты в военных целях. Некоторые американские ударные беспилотники даже больше, чем самолеты, и несут на борту сенсоры разведки и ракеты. К примеру, размах крыльев MQ-9 Reaper даже больше, чем у истребителя F-16. Тем временем, никто не рассматривал небольшие беспилотники как оружие, пока террористы «Исламского государства» начали использовать их в боях.

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«Вдруг ИГИЛ сделало поворот на 180 градусов и превратило эти очень простые устройства в смертельное оружие», - сказал Бендетт.

По его словам, службы безопасности России уже используют небольшие беспилотники для разных целей. Однако, до настоящего времени они не несли на борту оружие.

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Теги: #Россия#ИГИЛ#оружие#беспилотник#Исламское государство
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