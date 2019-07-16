Дальнобойность американских САУ «Паладин» повысят за счет новых длинных стволов

В рамках контракта компания BAE Systems должна будет создать прототип улучшенной САУ M109A7 и провести его испытания.

Американские самоходные гаубицы M109A7 «Паладин» будут модернизированы по программе Extended Range Canon Artillery (ERCA), направленной на увеличение дальности ведения огня и повышение скорострельности.

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Как сообщает N+1, ссылаясь на Defence News, контракт на модернизацию получила британская компания BAE Systems. Одной из целей ERCA является повышение дальнобойности артиллерийских орудий при сохранении их нынешней массы, что позволит не увеличивать нагрузку на шасси.

В рамках модернизации будет доработана башня САУ. Стандартный ствол 155 мм орудия длиной в 38 калибров заменят на ствол длинной в 58 калибров (около 9 метров). Ожидается, что модернизация позволит увеличить дальность ведения огня с 30 до 70 километров.

В рамках контракта BAE Systems должна будет сначала создать прототип улучшенной M109A7 и провести его испытания. Затем будут доработаны все остальные гаубицы.

Ранее сообщалось, что Командование Народно-освободительной армии Китая объявило конкурс на разработку технологии получения замагниченной плазмы в артиллерийских орудиях.