В Китае хотят разработать плазменную артиллерию

Китайские военные рассчитывают, что передовые технологии позволят существенно увеличить дальность огня артиллерийских орудий.

Командование Народно-освободительной армии Китая объявило конкурс на разработку технологии получения замагниченной плазмы в артиллерийских орудиях.

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Об этом сообщает N+1 со ссылкой на Jane's 360. По итогам тендера военные намерены получить теоретические расчеты для новой технологии, а также опытные артиллерийские установки для проведения испытаний.

Отмечается, что в современной артиллерии для ведения огня используются выстрелы с высокоэнергетическими пороховыми зарядами. При стрельбе боек бьет по капсюльной втулке гильзы, благодаря чему происходит поджигание порохового заряда. Энергия подрыва дает снаряду импульс, который выбрасывает его из ствола.

Китайские военные, как отмечается, предполагают дополнить эту схему установкой в артиллерийские орудия системы образования замагниченной плазмы (т.е. плазмы, находящейся в магнитном поле). Подробности концепции не раскрываются.

В 2015 году Инженерная академия бронетанковых войск НОАК получила патент на похожую систему. Согласно патенту, ствол орудия предлагается покрыть магнитным материалом. Кроме того, в конструкции установки должен использоваться генератор магнитного поля.

По замыслу изобретателей, в момент выстрела часть пороховых газов под воздействием высоких давления и температуры будет ионизироваться, становясь плазмой. Последняя под воздействием магнитного поля будет формировать оболочку по всей площади канала ствола.

Предполагается, что плазменная оболочка позволит уменьшить действие радиальных сил и температуры на ствол, сберегая его ресурс, а также повысить начальную скорость полета снаряда до скоростей, превосходящих скорость звука в шесть и более раз.

В китайских ВС рассчитывают, что использование подобной технологии может существенно увеличить дальность огня артиллерии. Так, дальность боя гаубицы калибра 155 миллиметров можно будет повысить с обычных 40 километров до 100 километров.

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