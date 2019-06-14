Силы спецопераций ВСУ показали эпическое видео состязаний на лучшую снайперскую пару (видео)
Командование Сил специальных операций ВС Украины показало эпическое видео состязаний на лучшую снайперскую пару.
Видео размещено на странице ССО в Facebook.
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Третий снайперский турнир был проведен на базе учебно-тренировочного центра ССО. В турнире приняли участие лучшие команды от воинских частей ССО.
«В течение пяти дней снайперы нога в ногу боролись за звание лучшей снайперской пары. Днем и ночью, в жару и в дождь, команды демонстрировали свое мастерство. Впервые все снайперы соревновались, используя однотипные винтовки. Также во время выполнения упражнений ночью использовались как передобъективные тепловизионные насадки так и тепловизионные прицелы», - говорится в сообщении.
По итогам соревнований три лучшие снайперские команды были награждены кубками, медалями и денежными сертификатами.