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Силы спецопераций ВСУ показали эпическое видео состязаний на лучшую снайперскую пару (видео)

20:25, 14 июня 2019
Оружие
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В турнире приняли участие лучшие команды от воинских частей ССО / Twitter - Viktor Muzhenko

Видео размещено на странице ССО в Facebook.

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Третий снайперский турнир был проведен на базе учебно-тренировочного центра ССО. В турнире приняли участие лучшие команды от воинских частей ССО.

«В течение пяти дней снайперы нога в ногу боролись за звание лучшей снайперской пары. Днем и ночью, в жару и в дождь, команды демонстрировали свое мастерство. Впервые все снайперы соревновались, используя однотипные винтовки. Также во время выполнения упражнений ночью использовались как передобъективные тепловизионные насадки так и тепловизионные прицелы», - говорится в сообщении.

По итогам соревнований три лучшие снайперские команды были награждены кубками, медалями и денежными сертификатами.

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Теги: #ВСУ#ССО#украинские снайперы