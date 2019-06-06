Прошел пять лет войны: от пули снайпера погиб 22-летний сержант Владислав Бережной (видео)
5 июня, в районе населенного пункта Золотое-1 от пули снайпера наемников Российской Федерации погиб украинский военнослужащий Владислав Бережной, 1996 года рождения.
Об этом в Facebook сообщил волонтер Книги Памяти павших по Украине Святослав Смук.
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Владислав Бережной родился 11 июня 1996 года в Сватово Луганской области, учился в Сватовской школе №6. После школы полгода работал на одном из местных предприятий. На войну парень ушел в 18 лет. В январе 2015 года подписал долгосрочный контракт - до завершения особого периода. Второй контракт Владислав подписал в 2017 году.
Бережной был сержантом, командиром боевой машины - командиром отделения 54-й отдельной механизированной бригады.
У него остались жена и двое детей - шестилетняя дочь и двухлетний сын.
Как сообщал УНИАН, 5 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них дважды – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.