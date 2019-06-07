ВМС США опубликовали видео опасного сближения с российским эсминцем

Военно-морские силы (ВМС) США сообщили, что российский эсминец едва не столкнулся с американским крейсером, вооруженным управляемыми ракетами.

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Как передает Голос Америки, в США назвали поведение российского корабля "небезопасным и непрофессиональным". "Действуя в Филиппинском море, российский эсминец "Удалой 572" совершил опасный маневр против крейсера США USS Chancellorsville", - заявил пресс-секретарь Шестого флота США Клейтон Досс.

"В то время, как на USS Chancellorsville проводилась посадка вертолета, и корабль двигался стабильным курсом с постоянной скоростью, российский корабль DD572 провел маневр, двигаясь сзади справа от Chancellorsville, ускорился и сблизился на опасное расстояние 50 -100 футов (15-30 м). Это опасное действие заставило USS Chancellorsville перевести все двигатели на полный задний ход и провести маневр, чтобы избежать столкновения", - говорится в заявлении ВМС США.

Досс также назвал "пропагандой" заявление российской стороны о том что Chancellorsville "неожиданно изменил курс", пишет Reuters.