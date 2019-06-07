Армия США возьмет на вооружение гиперзвуковые ракеты и лазерное оружие в 2023 году

Армия США заявляет, что примет на вооружение гиперзвуковые ракеты и лазерное оружие, менее чем через 4 года

Военные чиновники США заявили, что в течение ближайших четырех лет американские солдаты смогут использовать боевые лазеры и гиперзвуковые ракеты на транспортных средствах, чтобы подготовиться к бою против таких соперников, как Россия или Китай, которые могут использовать собственное гиперзвуковое оружие.

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Первые поставки 50-киловаттного энергетического оружия на боевые машины Stryker ожидаются в 2022 году, а мобильного дальнобойного гиперзвукового оружия (LRHW) в 2023 году, сообщает enovosty.com со ссылкой на Breaking Defense.

Военные планируют провести полевые испытания своего 50-киловаттного лазера, который предназначен для сбивания вражеских беспилотников, ракет, артиллерийских и минометных снарядов уже в 2021 году. В настоящее время ведется работа над проектом 100-киловаттного лазера, который можно было бы установить на тяжелый грузовик. Сегодня основная задача заключается в создании необходимых уровней мощности.

Американские ученые занимаются разработкой летательного аппарата, который может лететь со скоростью, превышающей скорость звука в пять раз. Военные ожидают, что первые совместные летные испытания будущего гиперзвукового оружия будут проведены уже в следующем году.

Наземные гиперзвуковые ракетные комплексы будут доставлены солдатам в наборах из четырех пусковых установок, по два выстрела каждый. Пусковые установки для перевозки будут устанавливаться на трейлеры и управляться с помощью Тяжелых Тактических Грузовиков.

Ожидается, что эта программа по разработке лазерного оружия предоставит армии США новые системы, которые смогут на очень дальних дистанциях поражать стратегическую инфраструктуру и радиолокаторы, отключая жизненно важные компоненты вражеской системы

Поскольку Россия и Китай также запустили программы по разработке гиперзвукового оружия, США планируют потратить около $1,2 млрд на эксперименты по противодействию этим возможностям. Гиперзвуковое оружие представляет особую угрозу не только из-за его высокой скорости, превышающей скорость звука в пять раз, но также из-за способности маневрировать и перемещаться по непредсказуемым траекториям, что делает его перехват практически невозможным.