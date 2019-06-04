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Боевые вертолеты AH-64 Apache получат новую систему подводного спасения

09:20, 04 июня 2019
Оружие
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Apache / REUTERS

Об этом сообщает Naked Science.

Сухопутные силы США - главный эксплуатант ударного вертолета AH-64. Военным необходимо, чтобы летчики могли свободно покинуть машину в экстренной ситуации, даже если она ударится о поверхность воды.

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Cистема подводного спасения в вертолетах является частью новых требований армии США, направленных на повышение боевых возможностей вертолетов Apache в прибрежной зоне.

Как отмечено в уведомлении, UEES полностью заменит существующую систему детонации в местах расположения дверей и окон для пилота и оператора вооружений.

Напомним, на сегодня наиболее современным и совершенным вариантом вертолета является версия AH-64E. В будущем семейство Apache может пополниться новой скоростной модификацией.

Как сообщал УНИАН, летчики Сухопутных сил США и Корпуса морской пехоты уже скоро смогут оценить новейшую противотанковую ракету JAGM (Joint Air-to-Ground Missile). Ракету будут использовать пилоты вертолетов AH-64 Apache и AH-1Z Viper. 

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Теги: #США#вертолеты