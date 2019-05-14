Пентагон обучит искусственный интеллект воздушному бою
13:28, 14 мая 2019Оружие
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Истребители, управляемые ИИ, смогут быстрее реагировать в бою, чем пилоты.
Иллюстрация / REUTERS
Агентством перспективных исследований минобороны США (DARPA) решило разработать искусственный интеллект (ИИ) для американских боевых самолетов.
Поясняется, что истребители, управляемые ИИ, смогут быстрее реагировать в бою, чем пилоты. Отмечается, что ближний воздушный бой требует от летчиков высокой концентрации и напряжения, сообщает Flightglobal.
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«Мы предвидим будущее, в котором ИИ будет обрабатывать маневры за доли секунды», — рассказал подполковник ВВС США Дэн Яворсек.
С 17 мая Пентагон начнет поиск соискателей для исследований.
Сроки реализации проекта не сообщаются.
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