Украина экспортирует снаряды для БМП-3 (фото)
12:31, 17 апреля 2019Оружие
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Это уже вторая поставка боеприпасов украинского производства для этого заказчика.
Партия 100-мм боеприпасов для экспорта / Фото Facebook/Антон Пашинский
Госпредприятие "Спецтехноэкспорт" начало поставки стране-заказчику новых 100 мм снарядов для БМП-3 украинского производства.
Об этом в Facebook написал директор департамента ГП "Спецтехноэкспорт" Антон Пашинский.
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Он отметил, что это уже вторая поставка боеприпасов украинского производства для этого заказчика.
"В 2017 году "Спецтехноэкспорт", а именно мой департамент, успешно экспортировал первую партию украинских 100 мм снарядов для БМП-3 страны-заказчика, а несколько месяцев назад - уже вторую партию", - написал Пашинский.
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