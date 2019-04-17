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Украина экспортирует снаряды для БМП-3 (фото)

12:31, 17 апреля 2019
Оружие
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Партия 100-мм боеприпасов для экспорта / Фото Facebook/Антон Пашинский

Об этом в Facebook написал директор департамента ГП "Спецтехноэкспорт" Антон Пашинский.

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Он отметил, что это уже вторая поставка боеприпасов украинского производства для этого заказчика.

"В 2017 году "Спецтехноэкспорт", а именно мой департамент, успешно экспортировал первую партию украинских 100 мм снарядов для БМП-3 страны-заказчика, а несколько месяцев назад - уже вторую партию", - написал Пашинский.

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Теги: #БМП