Украина экспортирует снаряды для БМП-3 (фото)

Это уже вторая поставка боеприпасов украинского производства для этого заказчика.

Госпредприятие "Спецтехноэкспорт" начало поставки стране-заказчику новых 100 мм снарядов для БМП-3 украинского производства.

Об этом в Facebook написал директор департамента ГП "Спецтехноэкспорт" Антон Пашинский.

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Он отметил, что это уже вторая поставка боеприпасов украинского производства для этого заказчика.

"В 2017 году "Спецтехноэкспорт", а именно мой департамент, успешно экспортировал первую партию украинских 100 мм снарядов для БМП-3 страны-заказчика, а несколько месяцев назад - уже вторую партию", - написал Пашинский.