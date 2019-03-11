В ВСУ рассказали, сколько оружия и военной техники предоставили Украине международные партнеры за время российской агрессии
США и другие международные партнеры в течение 2014-2018 годов предоставили Украине более 400 единиц вооружения и военной техники и еще более 9500 других устройств.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Вооружения Вооруженных сил Украины генерал-майор Николай Шевцов на брифинге в Киеве о состоянии обеспечения ВСУ вооружением и военной техникой в течение 2014-2018 годов.
«В рамках предоставления материально-технической помощи от США и других партнеров в воинские части было поставлено более 400 единиц основных образцов вооружения и военной техники и более 9500 других устройств и техники», - заявил Шевцов.