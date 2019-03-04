США временно развернули в Израиле передовую систему противоракетной обороны

Учения по готовности к развертыванию также объяснили проверкой способности военных США быстро разворачивать такую систему по всему миру.

США временно развернули свою высокоразвитую систему противоракетной обороны THAAD в Израиле.

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Об этом сообщают американские и израильские военные, передает радио Свобода.

Европейское командование США в заявлении указало, что развертывание комплекса для высотного перехвата ракет средней дальности THAAD является «демонстрацией неизменной приверженности Соединенных Штатов делу безопасности Израиля».

«Учения по готовности к развертыванию» также объяснили проверкой способности военных США быстро разворачивать такую систему по всему миру.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что развертывание THAAD делает Израиль «еще сильнее в противостоянии близким и дальним угрозам со всего Ближнего Востока». Израиль имеет свою собственную систему противоракетной обороны, но развертывание американской рассматривают как часть «готовности к любым вызовам в будущем», заявили израильские военные.

Израильские чиновники ранее выразили обеспокоенность по поводу разработки Ираном баллистических ракет и вооруженных угроз со стороны поддерживаемого Ираном шиитского движения«Хезболла» в Ливане.