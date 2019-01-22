Израиль уничтожил «Панцирь-С» в Сирии с помощью тихоходного дрона-камикадзе - росСМИ

Израильские военные использовали барражирующий боеприпас SkyStriker.

Армия Израиля поразила зенитный комплекс «Панцирь-С» российского производства в Сирии с помощью дрона-камикадзе SkyStriker производства израильской компании Elbit Systems.

Читайте такжеNational Interest: Российская система «Панцирь-С1» оказалась неспособной обнаруживать и сбивать беспилотники

Об этом в колонке для «Известий» пишет российский военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Эти дроны использовались для подавления сирийской ПВО и, судя по опубликованным армией обороны Израиля видео, поразили один из комплексов «Панцирь-С» и позицию еще одного ЗРК», - указывает автор.

Шурыгин отмечает, что SkyStriker - небольшой тихоходный (до 190 км/ч) беспилотный летательный аппарат с толкающим пропеллером и электродвигателем. Его вес — 35 кг, а боевая часть имеет массу от 5 до 10 кг. Находиться в воздухе SkyStriker может до двух часов.

Оператор в режиме теленаведения способен направлять его на цель и практически до соприкосновения с ней, либо отменить атаку. Если за время полета не удалось обнаружить достойную цель, БЛА вернется назад и опустится на землю при помощи парашюта.

Автор утверждает, что применение этого боеприпаса в дневное время представляет проблему, так как он «уязвим даже для стрелкового оружия». Но в ночное время налет «стаи» таких «камикадзе» на позиции ПВО может составить серьезную проблему уже для противника.

Напомним, в ночь на 21 января Армия обороны Израиля нанесла ракетный удар по Сирии. Во время атаки был уничтожен российский комплекс "Панцирь-С". Видео атаки Армия обороны Израиля опубликовала на странице в Twitter.