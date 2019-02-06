Китай построит четыре атомных авианосца

Независимый военный эксперт Сон Чжонпин считает, что именно атомные авианосцы станут главной ударной силой китайского ВМФ.

По сведениям издания South China Morning Post, китайские власти намерены построить четыре атомных авианосца, чтобы к 2035 году приблизиться к достижению паритета с США, доведя общее число своих авианосцев до шести.

Читайте такжеКитай показал пуск "убийцы авианосцев" (видео)

В настоящее время Китай обладает двумя авианосцами — в строю находится авианесущий крейсер «Ляонин» (бывший «Варяг»); ходовые испытания проходит первый и пока единственный построенный в Китае авианосец «Шаньдун» (тип 001), в 2020 году он должен быть введен в эксплуатацию, передает kommersant.

«Ожидается, что китайские атомные авианосцы с новыми электромагнитными стартовыми катапультами для запуска самолетов (EMALS) должны войти в строй к 2035 году,— отметил в интервью изданию военный эксперт, офицер запаса ВМФ КНР Ван Юнфей.— Общее число авианосцев должно достичь шести. Стране необходимо развивать авианосный флот, приближаясь к паритету с США». В настоящее время в строю находится 11 американских авианосцев.

Независимый военный эксперт Сон Чжонпин считает, что именно атомные авианосцы станут главной ударной силой китайского ВМФ. При этом авианосцы типа 001 и 002 без атомных силовых установок будут использоваться в качестве вспомогательных. «Авианосец типа 002 с традиционной силовой установкой и электромагнитной стартовой катапультой может стать лишь одним из таких кораблей, потому что Китай будет строить уже атомные морские авианесущие комплексы»,— считает эксперт.