Китай построит четыре атомных авианосца
По сведениям издания South China Morning Post, китайские власти намерены построить четыре атомных авианосца, чтобы к 2035 году приблизиться к достижению паритета с США, доведя общее число своих авианосцев до шести.
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В настоящее время Китай обладает двумя авианосцами — в строю находится авианесущий крейсер «Ляонин» (бывший «Варяг»); ходовые испытания проходит первый и пока единственный построенный в Китае авианосец «Шаньдун» (тип 001), в 2020 году он должен быть введен в эксплуатацию, передает kommersant.
«Ожидается, что китайские атомные авианосцы с новыми электромагнитными стартовыми катапультами для запуска самолетов (EMALS) должны войти в строй к 2035 году,— отметил в интервью изданию военный эксперт, офицер запаса ВМФ КНР Ван Юнфей.— Общее число авианосцев должно достичь шести. Стране необходимо развивать авианосный флот, приближаясь к паритету с США». В настоящее время в строю находится 11 американских авианосцев.
Независимый военный эксперт Сон Чжонпин считает, что именно атомные авианосцы станут главной ударной силой китайского ВМФ. При этом авианосцы типа 001 и 002 без атомных силовых установок будут использоваться в качестве вспомогательных. «Авианосец типа 002 с традиционной силовой установкой и электромагнитной стартовой катапультой может стать лишь одним из таких кораблей, потому что Китай будет строить уже атомные морские авианесущие комплексы»,— считает эксперт.