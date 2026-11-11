Дом в Прикарпатье продают за $6500: цена рассмешила сеть

Недвижимость расположена в селе Жабокруки, примерно в 40 километрах от Ивано-Франковска.

В Ивано-Франковской области выставили на продажу старый сельский дом за 6,5 тысячи долларов – к дому подведены газ и электричество, а вместе с ним покупатель получит земельный участок с хозяйственными постройками. Однако, как пишет"Фокус", цена предложения вызвала скептическую реакцию пользователей сети.

Недвижимость расположена в селе Жабокруки, примерно в 40 километрах от Ивано-Франковска. Площадь дома составляет 52 квадратных метра. Как отмечается в видеообзоре объявления, дом находится в жилом состоянии, хотя и требует внимания новых владельцев.

К дому подведены электричество и газ. Отопление печное, а воду берут из колодца.

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Вместе с недвижимостью продается земельный участок площадью 9,3 сотки. На территории также есть летняя кухня и несколько хозяйственных построек.

Продавец характеризует Жабокруки как небольшое и тихое село, удаленное от городской суеты, и называет его настоящим раем для интровертов.

Впрочем, предложенная цена не убедила пользователей сети. В комментариях под видео многие усомнились, что дом действительно стоит 6500 долларов.

Некоторые комментаторы отметили, что несколько лет назад подобную недвижимость можно было приобрести значительно дешевле. Другие обратили внимание на состояние здания и предположили, что оно требует серьезного ремонта.

Среди реакций были и такие: "Нет, не стоит. Это не дом, это разваливающаяся хибара", "Дом неплохой, но не за такие деньги", "Всё в плесени, наверное". Один из пользователей вообще предположил, что такая цена могла бы быть оправданной только в гривнах.

Другой комментатор кратко подытожил свои впечатления фразой: "Давно так не смеялся".

Хижина в деревне – интересные новости

Напомним, супруги из Киевской области приобрели старый сельский дом за 4 тысячи долларов, и за несколько лет масштабного ремонта заброшенный дом превратился в уютное жилище с ухоженным двором, бассейном, газоном и цветами. Дом расположен в живописном уголке Киевской области. Сначала супруги хотели использовать его как дачу, но потом очень полюбили это место и решили переехать сюда на постоянное жительство.

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