Лукашенко выдвинул неожиданное предложение Польше

Диктатор неожиданно заявил о стремлении Минска возобновить диалог с Варшавой и призвал отказаться от конфронтации.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности Минска улучшить отношения с Варшавой. Он призвал отказаться от конфронтации, санкций и взаимных обвинений и вернуться к конструктивному сотрудничеству.

Об этом Лукашенко заявил в поздравлении польскому народу по случаю Национального дня независимости, который отмечается 11 ноября, передает белорусское государственное агентство БелТА.

По словам Лукашенко, отношения между странами в последнее время существенно осложнились, однако Беларусь стремится восстановить контакты.

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"Уверен, что с помощью обмена запретами и санкциями, заборами и стенами преодолеть эти обстоятельства невозможно. У нас разные позиции по ряду проблем – так было и будет. Вопрос в том, сможем ли мы относиться к этой ситуации с пониманием и настроем на диалог, без конфронтации и обвинений", – заявил он.

Лукашенко также подчеркнул, что Минск заинтересован в восстановлении доверия и взаимного уважения, которые, по его словам, должны стать основой для дальнейшего сотрудничества.

Заявление прозвучало после встречи Лукашенко с российским диктатором Владимиром Путиным, которая состоялась 9 ноября в Кремле. Тогда они обсуждали двусторонние отношения, сотрудничество в рамках Союзного государства и международную ситуацию.

Другие заявления Лукашенко

Как сообщал УНИАН, ранее Лукашенко заявил, что война в Украине закончится в ближайшие месяцы, и в то же время предположил, что может начаться Третья мировая война.

"Сил нет и ресурсов нет. Все устали от войны. И это начали понимать даже в Европе, откуда шла эта эскалация", – сказал он.

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