Пара купила заброшенный дом в деревне за 4 тысячи долларов и превратила его в дом своей мечты (видео)

Эта местность привлекала супругов своей природой – вокруг раскинулись леса, река и озера.

Супруги из Киевской области купили старый сельский дом за $4 тысячи, хотя большинство людей не обращало на него внимания. Как пишет"Фокус", за несколько лет масштабного ремонта заброшенный дом превратился в уютное жилище с ухоженным двором, бассейном, газоном и цветами.

В частности, 32-летняя Виктория Ушакова вместе с 35-летним мужем Дмитрием приобрели дом в живописном уголке Киевской области. Сначала они планировали использовать его как дачу, однако впоследствии настолько полюбили это место, что решили переехать туда на постоянное жительство.

Как рассказала Виктория, идея приобрести дом в этой местности принадлежала мужу. Дмитрий по специальности художник-живописец, учился в Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры. Еще будучи студентом, он приезжал сюда на пленэры и рисовал местные пейзажи. Тогда же у него появилась мечта когда-нибудь иметь здесь собственный дом.

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Местность привлекала супругов своей природой: вокруг расположены леса, река и озера. К тому же неподалеку уже была дача родителей Виктории.

Возможность приобрести соседний участок со старым домом появилась неожиданно. После возвращения супругов с отдыха в Доминикане дедушка Виктории сообщил, что соседка продает дом по выгодной цене. Увидев его, муж и жена поняли, что нашли именно то, что искали.

Для Виктории эта покупка имела особое значение. В детстве она часто приходила в этот двор с бабушкой, чтобы посмотреть на кроликов. Женщина вспоминает, что тогда у нее было странное ощущение, будто когда-нибудь это место станет ее домом. Спустя много лет так и произошло.

Дом вместе с 60 сотками земли и подведенным газом обошелся супругам всего в 4 тысячи долларов. Сначала они рассматривали его как загородное жилье для отдыха, но после многих лет жизни в Киеве решили, что хотят поселиться здесь навсегда.

Ремонт оказался масштабным. Хозяевам пришлось заменить крышу, окна и двери, утеплить фасад и полностью обновить интерьер. Особое внимание уделили благоустройству придомовой территории.

Сколько в общей сложности потратили на реконструкцию, Виктория уже не берется подсчитать. По ее словам, восстановление старого дома часто обходится значительно дороже, чем можно представить в начале работ, а иногда даже превышает стоимость нового строительства. К тому же супруги до сих пор продолжают совершенствовать дом и двор.

Одной из самых больших проблем стал поиск квалифицированных мастеров. Дмитрию пришлось самостоятельно разбираться в строительных процессах, а часть работ супруги выполняли своими руками. Это потребовало много времени и сил, однако помогло приобрести новый опыт.

Сегодня прежний запущенный дом трудно узнать. Во дворе обустроили газон, бассейн и цветники, а сам дом стал уютным и современным. При этом хозяева не собираются останавливаться на достигнутом: они продолжают работать над тем, чтобы сделать территорию еще более комфортной.

Супруги не жалеют о своем решении. Поскольку оба работают удаленно, они могут жить на лоне природы, не отказываясь от современных удобств.

Виктория признается, что одним из ее любимых занятий стал уход за садом и создание ландшафтного дизайна. Свободное время семья проводит у бассейна, готовит блюда на гриле и отдыхает на террасе.

По словам женщины, переезд за город стал одним из лучших решений в их жизни.

Дом в деревне – интересные новости

Напомним, на вторичном рынке недвижимости появилось уникальное объявление – дом в хорошем состоянии и к тому же с мебелью в селе Приднестровском Винницкой области продают всего за $3500.

Владелец предлагает жилой дом вместе с хозяйственными постройками, внутри сохранилась традиционная атмосфера сельского дома. На полу – дорожки, стены украшены коврами, для отопления используются самодельные печки. Дом расположен в нескольких минутах ходьбы от реки.

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