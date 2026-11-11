Курс валют в Украине сегодня: сколько стоит доллар 11 ноября

Продать доллар можно в среднем по курсу 45,35 грн, а евро – 50,73 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 11 ноября, остался на прежнем уровне и составляет 46,05 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 45,35 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 3 копейки и составляет 51,62 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,73 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 46,20 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 46,00 гривень. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,80 грн/евро, а курс продажи – 51,50 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 11 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 45,50 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,08 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 26 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в своем комментарии прогнозирует, что курс доллара в Украине до 15 ноября будет находиться в пределах 45–45,7 гривни на межбанковском рынке и 45–45,7 гривни на наличном рынке.

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