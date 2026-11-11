Что изменилось в Херсонской области после перемирия в Олешках: в ВСУ сообщили подробности

Ситуация в Херсонской области остается без существенных изменений.

После временного перемирия для гуманитарной миссии в Олешках российские оккупанты возобновили атаки на подконтрольной Украине территории Херсонской области, однако не прибегают к штурмам. Об этом заявил пресс-секретарь группировки войск "Юг" Максим Кравчук в интервью LIGA.net.

"После завершения перемирия для проведения гуманитарной миссии ситуация в Херсонской области остается без существенных изменений. Враг пытался восстановить боеспособность своих подразделений: подвозил боеприпасы, горючее и ударные беспилотники, проводил ротацию личного состава на передовых позициях и в островной зоне Днепра, эвакуировал раненых и погибших", – отметил он.

Однако армия РФ не проводит штурмовые действия, а также россияне не смогли расширить зону своего огневого контроля. В то же время защитники "продолжают своевременно выявлять и поражать вражеские цели", добавил Кравчук.

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По его словам, оккупанты не могут полностью обеспечивать логистику своих подразделений на островах в дельте Днепра.

"Все обнаруженные вражеские цели находятся под огневым воздействием украинских подразделений", – подчеркнул пресс-секретарь.

Перемирие в Олешках – что известно

Напомним, 1 ноября в 22:59 по киевскому времени официально завершилось перемирие в Олешках между Украиной и РФ. По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, во время перемирия были проведены репатриационные мероприятия по вывозу тел погибших гражданских лиц и военных из Олешковской больницы.

В то же время первая леди США Мелания Трамп сообщила, что из Олешек эвакуировали почти 800 человек.

"От имени Америки я выражаю благодарность России и Украине за их ведущую роль и сотрудничество в рамках Олешковского перемирия. Надеюсь, что Олешки станут основой для прочного мира между обеими странами", – подчеркнула она.

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