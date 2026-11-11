Россия угрожает Европе быстрой войной: что на самом деле может произойти, – Тимочко

Если говорить о Европе, то России придётся воевать против стран с совокупным населением около 500 миллионов человек, отметил эксперт.

В настоящее время информационная война в Европе идет полным ходом, однако нельзя исключать и конвенциональную, то есть вооруженную, конфронтацию со стороны России. Об этом в комментарии УНИАН сказал военный эксперт, военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко, комментируя заявление заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова о том, что война с Европой будет "очень короткой".

"Если говорить об информационной войне, то она уже идет полным ходом в Европе", – отметил он.

При этом Тимочко добавил, что у россиян уже есть определенные "победы", в частности возвращение российских спортсменов в большой международный спорт, уступки со стороны МАГАТЭ перед РФ, а также генерального секретаря ООН перед Путиным.

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"Поэтому можно говорить, что в политико-информационном плане Россия уже перехватила инициативу. Но на классическую конвенциональную войну Россия не решается, потому что понимает, что не вытянет её", – подчеркнул Тимочко.

По его словам, Украина показала, что даже при относительно небольших объемах европейской военной помощи у России показатель потерь составляет 500 тысяч человек, даже по российским данным, тогда как ее продвижение далеко не эффективно.

Эксперт отметил, что если говорить о Европе, то России придется воевать против стран с совокупным населением около 500 миллионов человек.

"Но, опять же, это теория. Мы не знаем, как поведут себя европейцы. Легко сравнивать материально-техническую базу, но очень сложно просчитать, кто действительно будет оказывать сопротивление, учитывая, что Европа – это совокупность многих стран. И захотят ли все страны в этом комплексе действовать как единый организм – это вопрос очень спорный", – сказал Тимочко.

Об вооружении России и стран Европы

Эксперт также обратил внимание на то, что сегодня такие сравнения были бы весьма условными. По его словам, здесь нужно учитывать, с какими союзниками Россия могла бы вступить в эту войну и насколько Китай был бы готов помогать ей вооружением.

"В каком статусе США определят своё участие в совместной безопасности и обороне с Европой. Также возникнет вопрос, насколько страны НАТО одновременно начнут действовать в плане обороны, а не увязнут в постоянных консультациях. Удастся ли избежать паники среди населения. А также насколько острой к тому моменту, когда Россия даже потенциально проявит инициативу напасть на европейские страны, будет мигрантская тема в этих странах, то есть пойдут ли они на бунты и поджоги или нет", – сказал Тимочко.

При этом он напомнил, что сейчас в европейских странах уже происходят мигрантские беспорядки, которые приводят к хаосу и разрушениям, хотя конвенциональная война еще даже не началась. Он подчеркнул, что Россия обязательно постарается использовать это, если решит прибегнуть к конвенционным действиям.

Возможные военные действия России против стран Европы

Тимочко подчеркнул, что Россия, скорее всего, не ограничится прямым нападением, а будет пытаться действовать через подрывную деятельность и провоцирование внутренних конфликтов – как в отдельных странах, так и в тех государствах, которые могут стать первыми целями агрессии.

"Россияне будут пытаться вызвать смятение в этих странах. Скорее всего, они "разморозят" всю агентурную сеть, свою диаспору. Не забываем, что в Европе огромная агрессивная русская диаспора. Они будут действовать в зависимости от того, какой призыв поступит из России", – пояснил эксперт.

Сможет ли Россия победить в Европе?

Тимочко также рассказал, что в таком случае проблемы будут огромными.

"Сможет ли Россия победить в Европе? Пока война не началась, никто не может дать однозначного ответа. Те, кто утверждает, что знает, кому достанется победа, лукавят. Европа в свое время ошибалась, когда нам давали на сопротивление несколько дней, а мы при этом стоим и наносим серьезные удары по России", – подчеркнул он.

По его словам, сегодня страны Европы ведут себя довольно странно в условиях ракетно-дроновых атак на их территорию. Он добавил, что оборонительные меры, в частности подготовку к противодействию российской агрессии, европейские страны могут проводить и уже проводят в пределах своих государств, причем значительная часть этой работы носит закрытый характер.

"Но все у них сосредоточено на профессионалах или ответственных структурах. Они работают в рамках армии, государственных органов, но есть важный вопрос – работают ли они с населением, могут ли быть уверены, что люди там, как это было у нас, будут готовы выйти с флагами не в поддержку российских оккупационных войск, а будут ложиться под российские танки, как это было в Херсонской, Запорожской и Сумской областях?" – сказал Тимочко.

По его словам, любая армия, какой бы сильной она ни была, со временем истощается из-за потерь, и тогда ставка делается уже на мобилизацию населения.

Завоевание Европы Россией "за три дня"

Тимочко добавил, что угрозы России о завоевании стран Европы за три дня – это сказка, в которую сами россияне не верят.

"Ведь если бы верили, то уже давно напали бы. Почему россияне решили в первую очередь оккупировать Украину? Потому что хотели получить наш армейский ресурс и задействовать его в войне с Европой, которую считают сытой и расслабленной. Почему они напали на 32-миллионную Украину, а не, например, на полуторамиллионную Литву, Латвию, Эстонию, Швецию или Финляндию? Потому что им было нужно большое количество активного населения для войны", – добавил он.

Зачем россиянам запугивать Европу военным нападением?

Тимочко считает, что это нужно России для поддержки президента США Дональда Трампа, политика которого их вполне устраивает.

"Трамп потерпел сокрушительное поражение на выборах у себя дома. Во внутренней политике он проиграл полностью. За ним еще осталась внешняя политика. И чтобы удержать Трампа на плаву, Россия заинтересована в том, чтобы с помощью нагнетания угроз в адрес Европы помогать ему выступать в роли миротворца, чтобы придать Трампу политический вес", – отметил эксперт.

При этом он добавил, что европейцы понимают эту ситуацию, поэтому в переговорах в Абу-Даби участвуют не только делегации США, России и Украины, но и европейских стран.

Тимочко подчеркнул, что США не зависят от России, но для страны-агрессора очень важно, чтобы Трамп "держался на плаву". Поэтому сейчас вновь начались разговоры о том, что США могут вывести войска из Европы и что это якобы станет катастрофой.

"Это такая нагнетание ситуации. Всё это происходит на фоне поджогов, драк, митингов в Германии, Франции. Всё это организуют левые пророссийские силы с символикой, где есть серпы и молоты", – отметил он.

Россия угрожает Европе – последние новости

Как сообщал УНИАН, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков пригрозил Европе "очень короткой" войной в случае вооруженного конфликта. Он заявил о якобы растущей враждебной активности Запада в Балтийском море, препятствиях для российского судоходства и планах блокады Калининградской области.

Отдельно заместитель главы МИД РФ заявил, что Москве якобы известно о планах западных стран заблокировать Калининградскую область или иным способом дестабилизировать ситуацию в регионе.

Он пригрозил, что любые попытки реализовать такие планы будут иметь серьезные последствия для их инициаторов.

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