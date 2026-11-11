Рада упростила уплату важного налога для ФОП: что изменится

Документ предусматривает снижение нагрузки на бизнес.

Верховная Рада в среду, 11 ноября, приняла закон, который предусматривает изменения в Налоговый кодекс Украины и упрощает ведение бизнеса, в частности для физических лиц-предпринимателей (ФОП).

Как сообщает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта №16037-д в целом проголосовали 273 народных депутата.

Согласно пояснительной записке, доработанный законопроект предусматривает ряд изменений для упрощения администрирования налога на добавленную стоимость (НДС).

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В частности, предлагается предоставить ФОП, зарегистрированным в качестве плательщиков налога на добавленную стоимость, возможность самостоятельно выбирать квартальный или месячный отчетный период.

В документе также говорится, что порог суммы бюджетного возмещения НДС или отрицательного значения налога, который может служить основанием для проведения внеплановой документальной проверки, будет увеличен со 100 тыс. грн до 1 млн грн. То есть в этом случае сумма менее 1 млн грн не будет основанием для внеплановой документальной проверки.

Также предлагается расширить функционал электронного кабинета налогоплательщика, предусмотрев возможность предварительного автоматического заполнения налоговой отчетности и налоговых накладных на основании информации, имеющейся в информационно-коммуникационных системах контролирующих органов.

Плательщикам НДС разрешат составлять одну сводную налоговую накладную не позднее последнего дня месяца по операциям по поставке товаров и услуг покупателям, не зарегистрированным в качестве плательщиков НДС.

Кроме того, предлагается усовершенствовать существующий временный механизм стимулирования добровольной уплаты налогоплательщиками налоговых обязательств, начисленных по результатам документальных проверок в период действия военного положения.

Также документ направлен на упрощение переноса отрицательного значения НДС в случае преобразования предприятия. Если вновь созданное предприятие своевременно перерегистрируется в качестве плательщика НДС, налоговая не будет проводить документальную проверку.

Закон вступает в силу на следующий день после его официальной публикации. В то же время отдельные его положения начнут действовать позже: часть изменений – с 1 января 2027 года, а часть – с 1 июля 2027 года.

Налогообложение в Украине – главные новости

Чиновники активно взялись за реформирование упрощенной системы налогообложения с целью пополнения бюджета. Среди рассматриваемых нововведений было введение НДС для индивидуальных предпринимателей с 2028 года.

Ранее сообщалось, что после войны в Украине могут изменить правила работы упрощенной системы налогообложения, внедрив польскую модель. Народный депутат, председатель налогового комитета Рады Даниил Гетманцев тогда заявил, что она предусматривает увеличение лимита дохода для ФОП и дифференцированные ставки налогов.

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