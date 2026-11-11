Около Арарата нашли обугленную древесину: ученые предложили теорию, что это может быть

Несколько особенностей Дурупынара могут указывать на возможную связь с библейским ковчегом.

В Турции на участке Дурупынар недалеко от горы Арарат, который ученые считают возможным местом нахождения Ноева ковчега, нашли фрагменты обугленной древесины.

Как сообщает Fox News Digital, по словам археолога Дженкера Атилы, возглавляющего исследование, фрагменты древесины нашли на глубине около 9 м под поверхностью геологического образования. На фотографиях видны потемневшие и потрескавшиеся образцы, на некоторых из которых заметны древесные волокна и годичные кольца.

Сейчас находки проходят радиоуглеродный анализ, который определит их возраст. Также специалисты изучают породу древесины. Образцы направили в четыре лаборатории в разных странах.

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Параллельно ученые исследуют сотни образцов грунта и кернов, полученных в результате бурения. Кроме того, команда использует георадарное сканирование.

Исследователь Хосров Бахтар сообщил, что под геологическим образованием длиной около 157 м были выявлены упорядоченные структуры, которые могут напоминать помещения и коридоры. Однако их происхождение и назначение пока не установлены.

Почему ученые предполагают связь с Ноевым ковчегом

Атила считает, что несколько особенностей Дурупынара могут указывать на возможную связь с библейским ковчегом. В частности, он обратил внимание на форму и размеры образования, которые, по его мнению, соответствуют описанию Ноева ковчега в священных текстах.

Исследователь также утверждает, что структура может иметь три уровня, как и ковчег, описанный в Библии. Еще одним аргументом он называет повышенное содержание углерода внутри образования по сравнению с окружающей территорией.

При этом сам археолог признал, что пока остается много вопросов. В частности, неизвестно, действительно ли обнаруженные под землей структуры являются частями корабля и принадлежит ли найденная древесина какому-либо древнему судну.

Отмечается, что делать окончательные выводы можно будет только после получения результатов анализов.

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