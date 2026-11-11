От Албании до Японии: названы восемь популярных мест, куда не стоит ехать в 2027 году

Также был опубликован список из 27 мест, которыми их можно заменить.

Ежегодно команда туристического издательства Fodor's публикует список популярных мест, куда не стоит ехать в следующем году.

В Fodor’s No List 2027 традицинно попали восемь направлений.

"Каждый год эксперты Fodor's составляют список мест, где туризма стало слишком много – в ущерб самим этим местам. Речь идет о направлениях, где огромные толпы людей, масштабное строительство, засилье краткосрочной аренды жилья и суета, связанная с приемом миллионов туристов, негативно сказываются как на местных жителях, так и на тех особенностях, ради которых мы изначально стремились туда попасть. Это может означать, что экосистема работает на пределе своих возможностей, цены на жилье стали неподъемными для коренных жителей, а исторический квартал превратился в сплошную сувенирную лавку, где почти не осталось постоянных обитателей", – отмечают авторы подборки.

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При этом они подчеркивают, что попадание в этот список вовсе не означает, что места эти плохи. Просто их привлекательность делает их жертвами собстенной популярности.

Эксперты также добавляют, что они не призывают полностью бойкотировать эти места, а скорее просят туристов более осознанно подходить к организации поездки туда.

"Туризм может поддерживать местную экономику и помогать сохранять любимые нами уголки планеты, но бесконтрольный рост способен нанести им серьезный вред. Иногда лучшее, что может сделать путешественник – это дать месту передышку. В других случаях стоит выбрать отель, принадлежащий местным владельцам, поддержать бизнес, которым управляют сами жители, или просто отойти чуть дальше от самых многолюдных туристических центров", – поясняют они.

Куда лучше не ехать в 2027 году

Албанская Ривьера: всплеск туризма подталкивает местный бизнес к застройке живописных мест новыми отелями и апартаментами, которые в итоге пустуют зимой и в межсезонье. Эксперты призывают туристов не зацикливаться только на морском отдыхе в Албании, а ехать изучать менее популярные места в стране. Амальфитанское побережье: это место нередко называют самой красивой частью Италии, а недавнее открытие аэропорта в Салерно привлекло туда еще больше туристов, с которыми регион уже не справляется, особенно в топ-сезон. Бали: главная проблема тут – невозможность справиться с количеством мусора, которые оставляют после себя туристы, просто потому что его некуда девать. Корсика: этот средиземноморский остров между Францией и итальянской Сардинией из-за сложностей с поставками продуктов пока что не может обеспечить всем необходимым слишком большое количество гостей. Эдинбург: столица Шотландии все больше страдает от последствий чрезмерного туризма – ее транспортная инфраструктура не выдерживает, а жилье под кратковременную аренду вытесняет горожан из хороших районов. Киото: туристов в этом японском городе стало настолько много, что их перестали пускать в некоторые районы, например, в исторический квартал гейш. Нгоронгоро: этот огромный кратер в Танзании на краю саванны Серенгети, который был родным домом для коренных жителей масаев, теперь заполняют более миллиона туристов в год, лишая его уникальности и нанося вред местной экосистеме. Седона: этот живописный городок в американском штате Аризона с населением 10 тысяч ежегодно посещают около 3 миллионов людей. Такой интерес неизбежно поднимает цены на жилье и прочие услуги, что также отражается и на местных жителях.

Куда поехать в 2027 году по версии Fodor's

Одновременно издательство опубликовало список из 27 мест, которые стоит посетить в следующем году. Подборку разбили список по регионам:

Африка

Национальный парк слонов Аддо, Южная Африка

Луанда, Ангола

Национальный парк Тарангире, Танзания

Азия

Амритсар, Индия

Пусан, Южная Корея

Сикоку, Япония

Сумба, Индонезия

Австралия и Тихоокеанский регион

Полуостров Коромандел, Новая Зеландия

Остров Лорд-Хау, Австралия

Центральная Америка и Карибский бассейн

Гренада, Наветренные острова, Малые Антильские острова

Мишес, Доминиканская Республика

Сьерра-Норте-де-Оахака, Мексика

Европа

Диярбакыр, Турция

Английский винодельческий регион, Великобритания

Гитхорн, Нидерланды

Лаакс, Швейцария

Лихтенштейн

Модена, Италия

Южная Америка

Арекипа, Перу

Илья-Гранде, Рио-де-Жанейро, Бразилия

Другие идеи для путешествий в 2027 году

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее журнал National Geographic отобрал 25 туристических направлений по всему миру, которые стоит посетить в следующем году. Возглавил рейтинг живописный регион Вестланн в Западной Норвегии.

В свою очередь платформа по бронированию туристического жилья назвала 10 недооцененных городов, которые будут популярны среди туристов в 2027 году.

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