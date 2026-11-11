Зеленский ответил, когда Украина начнет испытание антибаллистической системы 'Фрея'

Президент Владимир Зеленский надеется, что уже зимой впервые будет испытана новая антибаллистическая система "Фрейя" (FREYJA).
Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время совместного брифинга для СМИ с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
Глава государства выражает благодарность за ряд новых проектов, которые уже находятся в процессе реализации. Речь идет о безопасности как Украины, так и Европы.
"Фрейя" – мы стараемся сосредоточиться на антибаллистической системе. Мы не можем работать над этим проектом самостоятельно. Мы очень благодарны датской промышленности и другим партнерам. И я надеюсь, что зимой мы будем тестировать новую антибаллистическую, первую европейскую антибаллистическую систему. И надеюсь, что мы получим определенный результат. Это необходимо для всех нас", – подчеркнул Зеленский.
Почему Украине нужна эта противоракетная система
Также у главы государства спросили, насколько критично для Украины и Европы добиться успеха в создании этой противоракетной системы в качестве альтернативы "Патриотам".
Зеленский выразил уважение к американским партнерам, но в мире наблюдается большой дефицит противоракетных ракет. Он отметил, что промышленность США не производит достаточно ракет-перехватчиков для "Патриотов" даже для нужд США и стран Ближнего Востока.
"И жаль, что в Европе наблюдается большой дефицит противоракетных систем и противоракетных ракет", – сказал Зеленский.
При этом, как отметил президент, еще одна тенденция касается роста цен на эти системы.
"Цена очень высокая. Из-за войн в мире цена выросла в несколько раз", – подчеркнул глава государства.
Отдельно он отметил, что Франция тоже работает над антибаллистической версией SAMP/T.
"Мы желаем им удачи. Это будет полезно. Но у Европы сейчас нет мощной и недорогой противоракетной системы, которая будет работать на 100%", – подчеркнул Зеленский.
Вместе с тем президент сказал, что Украина понимает, как должна работать такая система, благодаря опыту войны:
"Я надеюсь, что у нас будет такое единство, что мы создадим "Фрейю"".
Антибаллистическая система "Фрейя": что известно
Как сообщал УНИАН, Украина взаимодействует с другими европейскими странами с целью разработки и создания противоракетной системы "Фрейя". Эта новая система должна стать более дешевой и массовой альтернативой зенитно-ракетным комплексам Patriot.
13 июля в Париже была создана Антибаллистическая коалиция. В коалицию вошли Украина, Франция, Великобритания, Германия, Италия, Норвегия, Дания, Швеция, Нидерланды, Испания и другие страны. Над созданием антибаллистического щита будут работать следующие компании: FP, Thales, HENSOLDT, Diehl Defence, Saab, Kongsberg Defence & Aerospace, Weibel, Leonardo, MBDA, Eurosam, Safran и Destinus.
Украина стремится завершить разработку прототипа европейской антибаллистической системы FREYJA в первой половине 2027 года.
Также Зеленский заявлял, что Украине необходимо 100 систем в рамках создания антибаллистического щита по проекту FREYJA для закрытия неба.