В Киеве полностью отключают уличное освещение

Исключение составляют шкафы наружного освещения, от которых питаются системы оповещения.

В Киеве из-за дефицита электроэнергии временно отключают уличное освещение. Об этом сообщили в КП "Киевгоссвет".

"КП "Киевгорсвет" полностью отключает наружное освещение города. Исключение составляют шкафы наружного освещения, от которых питаются средства оповещения. В таких случаях освещение будет включаться только при наличии электроэнергии – с момента ее восстановления и до 22:00", – отметили в коммунальном предприятии

Решение об отключении освещения было принято из-за дефицита электроэнергии, вызванного повреждениями энергетической инфраструктуры в результате ударов со стороны России.

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В предприятии добавили, что "Киевгорсвет" отвечает исключительно за наружное освещение объектов благоустройства, находящихся в коммунальной собственности Киева. Оно не обеспечивает электроэнергией жилые дома, объекты критической инфраструктуры или другие учреждения. Работа предприятия зависит от возможностей электроснабжения со стороны ЧАО "ДТЭК Киевские электросети".

Из-за отключения уличного освещения коммунальщики советуют водителям увеличивать дистанцию до других транспортных средств, а пешеходам – носить светоотражающие элементы (фликеры) на одежде и рюкзаках.

Состояние энергосистемы Киева – последние новости

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко рассказал, что ранее Киев располагал собственными генерирующими мощностями общей мощностью около 1,3 ГВт, которые могли покрывать значительную часть потребностей города в электроэнергии. Однако в январе российские войска практически уничтожили генерацию ударами баллистических ракет.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что сейчас собственная генерация покрывает менее 5% потребностей Киева в электроэнергии. Сейчас российские войска пытаются отрезать Киевский регион от объединенной энергосистемы Украины. Для этого они массированно атакуют подстанции и высоковольтные линии электропередач "Укрэнерго", которые являются частью так называемого Киевского энергетического кольца.

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