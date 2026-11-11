После четырех часов обсуждений стороны не добились заметного прогресса, а Россия продолжала сопротивляться требованию о прекращении огня.

В ходе переговоров между Украиной и Россией в Абу-Дабиглава Офиса президента Кирилл Буданов встретился с представителем российской делегации Дмитрием Минаевым. По данным украинской разведки, именно он организовал покушение на Буданова в 2019 году, сообщает французское издание Le Monde.

Встреча состоялась во вторник, 10 ноября, в пятизвездочном отеле Emirates Palace Mandarin Oriental в Абу-Даби, где в течение двух дней проходили переговоры о прекращении войны.

Минаев возглавляет контрразведку российской Федеральной службы безопасности и входил в состав российской делегации. По информации украинской разведки, он причастен к организации покушения на Буданова семь лет назад.

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Журналисты Le Monde обратили внимание на реакцию украинского чиновника: во время встречи со своим российским оппонентом Буданов выглядел как человек, иронично воспринимающий ситуацию, словно распознавший очередную провокацию Владимира Путина.

Кого Путин отправил в Абу-Даби

Как сообщило УНИАН, в состав российской переговорной группы также вошли два высокопоставленных сотрудника ФСБ, связанных с деятельностью российских спецслужб против Украины. Один из них – Дмитрий Минаев – вошел в состав экспертной группы, другой – Алексей Комков – возглавил Пятую службу ФСБ.

Кроме того, есть еще один интересный момент: в составе российской делегации на трехсторонних переговорах с Украиной и США в Абу-Даби находятся трое уроженцев современной Украины. Речь идет о помощнике Владимира Путина Владимире Мединском, генерал-лейтенанте военной разведки Александре Зорине и генерале ФСБ Дмитрии Минаеве. Все они сделали карьеру в российских государственных или силовых структурах.

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