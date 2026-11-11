В 'ПриватБанке' подорожала валюта: за сколько можно купить 100 долларов

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 46,08 грн, а евро – 51,55 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 11 ноября, вырос на 11 копеек и составляет 46,10 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 15 копеек и составляет 51,75 гривни за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 45,50 гривни, а евро – по курсу 50,75 гривни за единицу иностранной валюты.

Таким образом, купить 100 долларов в отделениях банка сегодня можно за 4610 гривень. 100 евро обойдутся в 5175 гривень.

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Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в среду остался неизменным и составляет 46,08 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также не изменился и составляет 51,55 гривни.

Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 11 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 45,50 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,08 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 26 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня остался на прежнем уровне и составляет 46,05 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 45,35 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 3 копейки и составляет 51,62 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,73 гривни за евро.

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