В Китае разрабатывают сразу два стелс-бомбардировщика - разведка США

При разработке новых боевых самолетов китайские конструкторы используют технологии, полученные при разработке истребителей пятого поколения J-20 и FC-31.

Китайские авиастроительные предприятия занимаются разработкой сразу двух проектов бомбардировщиков, в конструкции которых будут широко применяться технологии малозаметности.

Об этом объявило Разведывательное управление министерства обороны США, пишет N+1 со ссылкой на Aviation Week.

Существование одного из этих проектов - H-20 или H-X - китайские ВВС официально подтверждали в 2017 году. О втором проекте достоверной информации не появлялось.

По данным Пентагона, второй проект, имеющий обозначение JH-XX, предполагает создание истребителя-бомбардировщика средней дальности полета. Самолет получит радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой, ракеты класса "воздух-воздух", а также корректируемые боеприпасы для нанесения ударов по наземным целям.

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Американские военные полагают, что новые китайские самолеты поступят на вооружение не раньше 2025 года.

При разработке новых боевых самолетов китайские конструкторы используют технологии, полученные при разработке истребителей пятого поколения J-20 и FC-31. В Разведывательном управлении министерства обороны США уточнили, что они получили сведения о двух китайских проектах бомбардировщиков в 2017 году.

В мае прошлого года стало известно, что новый стратегический бомбардировщик H-20, разработкой которого занимается китайская компания Xian Aircraft Industrial Corporation, будет выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло". Такой вывод можно сделать из видеоролика, опубликованного китайской корпорацией AVIC в мессенджере WeChat. Этот ролик посвящен 60-летию компании Xian и заканчивается фронтальным изображением "летающего крыла", закрытого тканью.

Xian занимается разработкой бомбардировщика с 2016 года. Технические подробности о перспективном самолете пока неизвестны. Предположительно, бомбардировщик сможет нести вооружение массой до 20 тонн и выполнять полеты на дальность до 12 тысяч километров.

Ранее УНИАН сообщал, что китайское телевидение показало новый беспилотный летательный аппарат Sky Hawk, созданный с применением стелс-технологий.