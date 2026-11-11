Франция требует от Германии согласовать правила ударов по РФ из-за риска ядерной войны, – FT

В Париже опасаются, что удар обычной ракетой Кремль может воспринять совсем не так, как хотели бы европейцы.

Франция хочет, чтобы Германия сформулировала четкую доктрину использования дальнобойных ракет на случай войны с Россией. Париж стремится получить гарантии, что Москва не ответит на такие удары ядерным оружием. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Как рассказали собеседники издания, французские чиновники уже ведут переговоры с немецкими коллегами. Они хотят, чтобы подход Берлина к оружию, способному наносить так называемые "глубокие точечные удары", согласовывался с ядерной стратегией Франции.

В Париже опасаются, что иначе Европу могут случайно втянуть в ядерную войну. Один из французских чиновников пояснил, что можно ударить по российской цели обычным оружием, но "получить ядерный ответ".

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"Если россияне неправильно истолкуют сигнал, можно оказаться на пороге ядерной войны, даже не осознавая этого", – сказал он.

Дальнобойное оружие

По данным издания, из-за угроз со стороны России Германия и другие европейские страны наращивают запасы дальнобойного оружия. Среди них Великобритания, Польша, страны Балтии и Скандинавии. Так Европа хочет усилить свою способность противостоять возможной агрессии. Германия, в частности, разрабатывает и производит ракеты, которые летят на расстояние от 500 до 2000 километров.

Особое внимание Париж уделяет именно Германии. По имеющимся данным, причина кроется в крупном оборонном бюджете Берлина, который составляет 780 млрд евро на пять лет до конца 2030 года, а также в амбициозных планах перевооружения.

"Ядерная грамматика"

Есть у Франции и другое опасение. Там считают, что из-за концепции президента Эмманюэля Макрона о "передовом сдерживании" Москва может обвинить Париж в ударах, которые нанесут партнеры.

Источник FT напомнил, что Франция – одна из двух ядерных держав Европы. У Парижа есть собственная "ядерная грамматика и лексика". Речь идет о негласных правилах, которых нет ни у Германии, ни у других стран.

"Есть привычки, которые мы выработали со временем. У немцев их нет. Было бы намного лучше иметь четкую и достаточно публичную доктрину, чтобы россияне никогда не воспринимали сигналы неправильно или не понимали их превратно", – отметила одна из французских чиновниц.

В Берлине с этим согласились. Как пишет издание, немецкая сторона признала, что европейским государствам нужны общие правила применения оружия, которое может "спровоцировать" ядерный ответ.

РФ угрожает ядерным оружием

Ранее исследовательница в области разведки и военной стратегии из Королевского колледжа Лондона Елена Гроссфельд объяснила, что ядерные угрозы Кремля в адрес Европы могут быть подготовкой к ограниченной операции против одной из стран НАТО. По её мнению, Москва может попытаться напасть на одну из прибалтийских стран, чтобы проверить, готов ли Альянс ответить сообща.

В частности, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко угрожалнанесением ударов по европейским странам, которые согласятся разместить у себя французские стратегические бомбардировщики. Так в Москве отреагировали на заявление Эммануэля Макрона о том, что Париж может разрешить партнерам принимать самолеты, способные нести ядерное оружие. Среди стран, с которыми Франция обсуждала такие договоренности, была и Германия.

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