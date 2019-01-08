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В Китае показали новый стелс-беспилотник

15:02, 08 января 2019
Оружие
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В Китае показали взлет и посадку новейшего беспилотника / globaltimes.cn

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Как сообщает Global Times, беспилотник впервые показали на Китайском Центральном Телевидении (CCTV) в субботу. На видео можно видеть, как дрон совершает взлет и посадку. Время и место проведения тестового полета не уточняется.

Аппарат разрабатывается «Китайской аэрокосмической научно-технической корпорацией». Его дизайн выполнен по схеме «летающее крыло», что роднит его с американским стелс-бомбардировщиком B-2.

Отмечается, что Sky Hawk — высотный и скоростной беспилотник дальнего радиуса действия, способный проводить разведывательные и патрульные миссии в опасной среде.

Ранее сообщалось, что европейский авиастроительный концерн Airbus успешно защитил эскизный проект ударного беспилотного летательного аппарата с большой продолжительностью полета.

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Теги: #Китай#БПЛА