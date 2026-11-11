Захватчики продвинулись в районе Константиновки Донецкой области, - DeepState

Направление наступления оккупантов отмечается в районе реки Кривой Торец.

Россияне продвинулись в районе Константиновки в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении мониторингового проекта DeepState в Telegram.

"Враг продвинулся вблизи Константиновки и Червоного", – отметили аналитики.

Как показывает карта DeepState, направление удара российских захватчиков направлено в сторону реки Кривой Торец.

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Город Константиновка является настоящей крепостью и важным оплотом для украинских Сил обороны в защите Донецкой области. К северу от этого города расположены Дружковка и Краматорск.

Село Червоное находится к северо-востоку от Константиновки и оккупировано.

Новости с фронта

Как сообщал УНИАН, недавно начальник отдела коммуникаций 24 ОМБр Иван Петричак отметил, что враг наступает по всей линии соприкосновения на Краматорском направлении. У Константиновки ситуация критически сложная. Вместе с тем российские войска продолжают наступать небольшими группами пехоты.

В то же время Сергей Грабский, полковник Вооруженных сил Украины в отставке, отмечает, что сохраняется угроза потери Доброполья иКонстантиновки, если не усилить позиции Сил обороны личным составом.

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