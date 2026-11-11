Один из главных покупателей российской нефти нашел месторождения на миллиарды долларов

Турция, являющаяся одним из главных покупателей "черного золота" у России, обнаружила около 135 миллионов баррелей нефти на двух новых месторождениях на юго-востоке страны. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган после заседания правительства, сообщает Hürriyet Daily News.
По словам Эрдогана, добыча на новых месторождениях Газилер и Чардакли началась еще в октябре. Их разработка должна помочь Турции увеличить суточную добычу нефти в регионе Габар до более чем 100 тыс. баррелей во второй половине 2027 года.
Отмечается, что 135 млн баррелей – это предварительная оценка общего объема нефти в недрах. Она не означает, что весь этот ресурс можно добыть. Турецкие власти пока не обнародовали оценку извлекаемых запасов новых месторождений, а также отдельные показатели добычи на каждом из них. Теоретическая стоимость 135 млн баррелей составляет примерно 12,4 млрд долларов.
В настоящее время в регионе Габар, расположенном в провинции Ширнак, работают 184 скважины, которые обеспечивают добычу около 84 тыс. баррелей нефти в сутки. Это примерно 8% от общего потребления нефти в Турции.
"Благодаря работам по освоению месторождений в Габаре и вводу в эксплуатацию новых скважин суточная добыча нефти в регионе увеличится на 30%", – отметил Эрдоган.
Ожидается, что во второй половине 2027 года количество действующих скважин в регионе вырастет примерно до 230.
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар подтвердил открытие месторождений и показатели добычи. Он связал расширение нефтедобычи с реализацией национальной энергетической стратегии до 2040 года и стремлением страны достичь энергетической независимости.
Всего в регионе Габар уже добыли 75,4 млн баррелей нефти. По словам Эрдогана и Байрактара, это помогло сократить дефицит текущего счета Турции на 6 млрд долларов.
Турецкий лидер отметил, что добыча на уровне 120 тыс. баррелей в сутки при нынешних ценах приносила бы экономике страны дополнительные 4,4 млрд долларов ежегодно. В то же время он не уточнил, когда Турция может достичь такого показателя.
Эрдоган подчеркнул, что региональные конфликты негативно влияют на энергетическую безопасность и стабильность поставок ресурсов. По его словам, Анкара пытается снизить эти риски за счет диверсификации стран-поставщиков, маршрутов транспортировки и источников энергии.
На фоне экономического роста, увеличения населения и повышения уровня жизни спрос на энергоресурсы в стране будет продолжать расти. Поэтому правительство делает ставку на внутреннюю добычу нефти и природного газа, расширяя геологоразведку и бурение.
Государственная турецкая нефтяная корпорация (TPAO) начала добычу в районе Джуди-Габар на месторождении Шехит Эсма Чевик в 2021 году. В 2022 году работы были расширены на месторождение Шехит Тегмен Акдениз, а в 2023-м – на Шехит Айбюке Ялчин. В 2024 году к ним добавились ещё три месторождения – Мехмет Ирфан Гюлер, Булмушлар и Бюлент Садиоглу. В 2025 году началось освоение месторождения Агачюрду.
Байрактар отметил, что улучшение ситуации с безопасностью в регионе позволило TPAO более активно проводить сейсмические исследования и бурение.
Турция закупает российскую нефть и нефтепродукты – последние новости
В августе Турция сократила объемы закупок российской нефти. Это было связано с украинскими атаками дронов, которые нарушили работу российских черноморских нефтяных терминалов.
В июле Турция, являющаяся одним из ключевых покупателей нефти сортов КТК и Urals, импортировала из российских портов около 900 тысяч тонн сырья. В июне объемы поставок достигали 1,2 млн тонн.
В октябре стало известно, что Анкара договорилась о закупке части российского дизельного топлива, поставки которого на мировой рынок США разрешили осуществлять без санкций. По словам Алпарслана Байрактара, соглашение имеет "важное значение для энергетической безопасности страны".