Банки будут платить 'налог на сверхдоходы' в 2027 году: Рада приняла решение

Законопроект поддержали 303 народных депутата.

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о продлении до 2027 года применения к банкам повышенной ставки налога на прибыль в размере 50%.

Как сообщает корреспондент УНИАН, за принятие во втором чтении проекта закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения банков налогом на прибыль предприятий (№ 15262) проголосовали 303 народных депутата.

Законопроектом предлагается продлить на 2027 год применение к банкам повышенной ставки налога на прибыль предприятий в размере 50% с одновременным запретом на уменьшение финансового результата до налогообложения на сумму убытков прошлых периодов.

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В пояснительной записке указано, что в течение 2023–2024 и 2026 годов введение дополнительного налогообложения банков было одним из дополнительных источников для обеспечения финансирования растущих военных расходов.

"Целью законопроекта является создание условий для надлежащего наполнения доходной части Государственного бюджета Украины на 2027 год за счет дополнительных поступлений от налога на прибыль предприятий, который временно будет уплачиваться банками по повышенной ставке", – говорится в документе.

Налог на сверхприбыль банков – главные новости

В 2023 году Верховная Рада приняла закон о налогообложении сверхприбылей банков, который предусматривал, что налог на прибыль банков за 2023 год составит 50%, а в последующие годы, начиная с 2024 года, – 25%. Это произошло в связи с увеличением прибыли банков во время войны, ведь за 2023 год банки в Украине получили 159,99 млрд грн прибыли до налогообложения, что практически вдвое больше, чем в 2021 году.

В декабре 2025 года Рада приняла закон о повышении налогов для банков, согласно которому на 2026 год для банков была установлена повышенная ставка налога на прибыль предприятий в размере 50% с одновременным запретом уменьшать финансовый результат до налогообложения на сумму убытков прошлых периодов.

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