В Абу-Даби стартовал второй день переговоров: Умеров раскрыл детали

Состоятся отдельные заседания с участием Украины, США и РФ, а также Украины и европейских партнеров.

Сегодня в Абу-Даби стартовал второй день трехсторонних переговоров между представителями Украины, США и России об окончании войны.

Об этом сообщил руководительукраинской переговорной группы, глава Службы внешней разведки Рустем Умеров в Telegram.

"Начинаем второй день переговоров", – отметил Умеров.

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Он уточнил, что сначала будет трехсторонний формат с участием США и России.

"После этого проведем отдельную встречу с европейскими партнерами", – сообщил Умеров и добавил, что работа продолжается.

По данным издания Bloomberg, европейские чиновники находятся в Абу-Даби, где прохдят трехсторонние переговоры, но присоединятся к ним только в случае значительного прогресса.

Напомним, предварительно сообщалось, что 11 ноября в ходе переговоров должны обсуждаться меры по деэскалации, вопросы энергетики, судоходства в Черном море, а также вновь – обмен пленными. Кроме того, если это будет возможно, будет обсуждаться перспектива трёхсторонней встречи на уровне глав госудапрств.

Как сообщил Телеграмм-канал Ukraine context, второй раунд переговоров в Абу-Даби будет значительно сложнее предыдущего, поскольку стороны приступят к детальному обсуждению территориальных вопросов.

"С учетом того, что россияне живут в собственной реальности, где они уже якобы захватили Святогорск, шансов достичь каких-либо взаимопониманий остается немного", - говорится в сообщении.

Переговоры в Абу-Даби: новости

Как сообщал УНИАН, 10 ноября в первый день переговоров речь шла о возможности обмена военнопленными по формуле "1000 на 1000" или "1500 на 1500".

Российская делегация попыталась затронуть территориальные вопросы, но Украина отстаивает позицию, что это следует рассматривать на уровне лидеров государств.

Представители РФ вчера оперировали ложными данными о ситуации на фронте. В частности, они совершенно серьезно утверждали, что якобы уже оккупировали часть Донецкой области, которая на самом деле контролируется Силами обороны.

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