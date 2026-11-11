Колоритную азиатскую столицу признали главным центром мирового стрит-фуда

Любителям уличной еды рекомендуют отправиться во Вьетнам.

Столицу Вьетнама Ханой признали лучшим городом в мире для любителей стрит-фуда (уличной еды).

Об этом пишет журнал Travel + Leisure со ссылкой на свежий рейтинг Snack Maps от туристической компании Away Holidays.

Чтобы определить победителя, эксперты в области туризма проанализировали различные направления на основе ключевых критериев:

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рейтинги магазинов формата "рядом с домом", фуд-холлов и рынков на Google Maps;

популярность уличной еды, определявшаяся по среднему количеству просмотров проверенных видео на YouTube;

отзывы на платформе Reddit для оценки того, насколько положительно люди обсуждают гастрономическую культуру каждого города;

средняя стоимость повседневного питания на основе данных сервиса Numbeo.

На основе этих данных был сформирован итоговый рейтинговый балл каждого города (максимум – 100).

Победитель рейтинга Ханой получил общий балл 82,9. В Away Holidays его назвали "раем уличной еды" благодаря большому количеству ночных рынков, уличных ларьков и продовольственных рынков, которые получили одни из самых высоких оценок во всем рейтинге. Безошибочным выбором здесь станет классика: эксперты советуют попробовать такие блюда, как фо, бан-ми, бун-ча и бун-риеу-куа, которые предлагают уличные торговцы.

Следующим в списке стал индийский город Бенгалуру с результатом 77,8 балла. По данным Away Holidays, этот город отличается "разнообразной гастрономической средой" и "динамичной культурой перекусов, доступных в любое время суток". Особенно эксперты Away Holidays советуют попробовать блюдо "бхел-пури" с добавлением "найлон-сев" (тонкой хрустящей закуски из нутовой муки) и приправы "чат-масала".

Тройку лидеров замыкает Джакарта (Индонезия) с показателем 74,4 балла. Город отличается одной из самых низких средних цен на еду среди всех участников рейтинга. Эксперты советуют путешественникам обязательно попробовать "наси-горенг" (жареный рис), шашлычки "сатай", "мартабак" (фаршированные блинчики) и разнообразные жареные уличные закуски.

20 лучших мест в мире для любителей стрит-фуда

Ханой, Вьетнам Бангалор, Индия Джакарта, Индонезия Медельин, Колумбия Каир, Египет Рио-де-Жанейро, Бразилия Хошимин, Вьетнам Хайдарабад, Индия Чиангмай, Таиланд Стамбул, Турция Мадрид, Испания Дели, Индия Мумбаи, Индия Рим, Италия Калькутта, Индия Сан-Паулу, Бразилия Дубай, Объединенные Арабские Эмираты Лиссабон, Португалия Барселона, Испания Лондон, Великобритания

Куда еще поехать любителям вкусно поесть

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее ресторан Asador Etxebarri в небольшой баскской деревне Атксондо (Испания) был признан лучшим в мире в 2026 году.

В то же время гонконгский Bar Leone признали лучшим баром в мире в этом году.

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