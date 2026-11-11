Колоритную азиатскую столицу признали главным центром мирового стрит-фуда

Столицу Вьетнама Ханой признали лучшим городом в мире для любителей стрит-фуда (уличной еды).
Об этом пишет журнал Travel + Leisure со ссылкой на свежий рейтинг Snack Maps от туристической компании Away Holidays.
Чтобы определить победителя, эксперты в области туризма проанализировали различные направления на основе ключевых критериев:
- рейтинги магазинов формата "рядом с домом", фуд-холлов и рынков на Google Maps;
- популярность уличной еды, определявшаяся по среднему количеству просмотров проверенных видео на YouTube;
- отзывы на платформе Reddit для оценки того, насколько положительно люди обсуждают гастрономическую культуру каждого города;
- средняя стоимость повседневного питания на основе данных сервиса Numbeo.
На основе этих данных был сформирован итоговый рейтинговый балл каждого города (максимум – 100).
Победитель рейтинга Ханой получил общий балл 82,9. В Away Holidays его назвали "раем уличной еды" благодаря большому количеству ночных рынков, уличных ларьков и продовольственных рынков, которые получили одни из самых высоких оценок во всем рейтинге. Безошибочным выбором здесь станет классика: эксперты советуют попробовать такие блюда, как фо, бан-ми, бун-ча и бун-риеу-куа, которые предлагают уличные торговцы.
Следующим в списке стал индийский город Бенгалуру с результатом 77,8 балла. По данным Away Holidays, этот город отличается "разнообразной гастрономической средой" и "динамичной культурой перекусов, доступных в любое время суток". Особенно эксперты Away Holidays советуют попробовать блюдо "бхел-пури" с добавлением "найлон-сев" (тонкой хрустящей закуски из нутовой муки) и приправы "чат-масала".
Тройку лидеров замыкает Джакарта (Индонезия) с показателем 74,4 балла. Город отличается одной из самых низких средних цен на еду среди всех участников рейтинга. Эксперты советуют путешественникам обязательно попробовать "наси-горенг" (жареный рис), шашлычки "сатай", "мартабак" (фаршированные блинчики) и разнообразные жареные уличные закуски.
20 лучших мест в мире для любителей стрит-фуда
- Ханой, Вьетнам
- Бангалор, Индия
- Джакарта, Индонезия
- Медельин, Колумбия
- Каир, Египет
- Рио-де-Жанейро, Бразилия
- Хошимин, Вьетнам
- Хайдарабад, Индия
- Чиангмай, Таиланд
- Стамбул, Турция
- Мадрид, Испания
- Дели, Индия
- Мумбаи, Индия
- Рим, Италия
- Калькутта, Индия
- Сан-Паулу, Бразилия
- Дубай, Объединенные Арабские Эмираты
- Лиссабон, Португалия
- Барселона, Испания
- Лондон, Великобритания
Куда еще поехать любителям вкусно поесть
Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее ресторан Asador Etxebarri в небольшой баскской деревне Атксондо (Испания) был признан лучшим в мире в 2026 году.
В то же время гонконгский Bar Leone признали лучшим баром в мире в этом году.
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