РФ могла потерять военный самолет во время атаки дронов: Z-блогер заявил о гибели летчиков

Российский Z-блогер заявил о гибели пилотов во время отражения атаки беспилотников. Тем временем в порту Усть-Луга вспыхнул пожар.

Россия могла потерять военный самолет или вертолет во время атаки дронов на Санкт-Петербург. Погибли летчики, сообщил российский Z-блогер Fighterbomber, близкий к военно-космическим силам РФ.

"Сегодняшняя защита неба над Санкт-Петербургом от атаки дронов обошлась нам очень дорого. Очень, очень дорого. Вечного полета, братья…", – говорится в сообщении.

В то же время блогер не уточнил, при каких обстоятельствах погибли летчики и какой именно летательный аппарат могла потерять российская армия. Министерство обороны РФ также не заявляло о потере борта.

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Атака на Россию – последние новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 11 ноября украинские беспилотники атаковали порт Усть-Луга, который является ключевым для россиян в Ленинградской области, в результате чего там возник масштабный пожар.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что в результате пожара в порту Усть-Луга, возникшего из-за атаки беспилотников, пострадали три человека. По его словам, над регионом было сбито 150 БПЛА.

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