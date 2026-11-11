Кремль 'оживил' ультиматум 2021 года: в ISW раскрыли, что было на переговорах

В ISW, ссылаясь на источник в российской делегации в Абу-Даби, отметили, что для России урегулирование войны в Украине является "лишь одним пунктом" в широкой дискуссии.

На переговорах в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) Россия пытается "протащить" свои ультиматумы 2021 года о сокращении присутствия НАТО в Европе.

Об этом отмечают аналитики Института изучения войны (ISW). "Кремль пытается сосредоточить трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби на значительных изменениях европейской архитектуры безопасности", – говорится в отчете Института.

В ISW, ссылаясь на собственный источник в российской делегации в Абу-Даби, отметили, что для России урегулирование войны в Украине является "лишь одним пунктом" в широкой дискуссии об архитектуре безопасности и "подчинено" главной цели переосмысления "всеобъемлющей" и "неделимой" архитектуры безопасности Европы.

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То есть россияне вновь вернулись к своим "желаниям", которые датируются декабрем 2021 года, где речь шла о том, что НАТО должно прекратить развертывание нового оружия и военного персонала в государствах Альянса, присоединившихся после 1997 года, что по сути дает России право вето на политику НАТО и ограничивает суверенный выбор государств относительно вступления в НАТО.

Аналитики Института отметили, что Кремль возобновил свои первоначальные требования к НАТО от 2021 года, что противоречит недавним заявлениям американского переговорщика Джареда Кушнера, о том, что каждая страна должна сохранить суверенитет и контроль над своей безопасностью и альянсами после мирных переговоров о прекращении войны в Украине, и что НАТО останется центральным элементом европейской коллективной обороны.

В ISW подчеркнули, что Кремль продолжает придумывать различные варианты для оправдания своей агрессии, рассказывая об угрозах для РФ в случае вступления Украины в НАТО.

"Однако ни НАТО, ни Украина на самом деле не предприняли никаких существенных шагов для вступления в НАТО в период с 2008 по 2022 год. НАТО никогда не представляло угрозы для безопасности России, но Путин вторгся в Украину в 2022 году, чтобы разрушить единство НАТО и Запада", – считают аналитики Института.

В связи с этим аналитики подчеркнули, что у Кремля есть главная цель – восстановить контроль над бывшими советскими республиками.

Переговоры в Абу-Даби

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова отдать России ту часть Донбасса, которую российские войска не могут оккупировать, в обмен на соглашение с Россией. Он признал, что давить на Украину проще, но надеется, что США найдут другой способ вместе с Европой.

Также стало известно, что премьер-министр Дании Фредериксен отказалась представлять Европу на переговорах с РФ. На уточняющий вопрос журналистов, хотела бы она сама стать представительницей Европы, Фредериксен ответила отрицательно.

Кроме того, по данным издания Bloomberg, европейские чиновники находятся в Абу-Даби, где проходят трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией, но присоединятся к ним только в случае значительного прогресса.

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