Украина впервые взяла в плен военнослужащего из Индонезии, – The Guardian

По данным украинского проекта "Хочу жить", только за первые девять месяцев этого года россияне завербовали около 283 граждан этой страны

Украина заявила о захвате первого индонезийского военнопленного на фоне роста числа граждан этой страны, которых Россия привлекает к войне против Украины, пишет The Guardian.

Речь идет о 49-летнем мужчине с острова Ява. По данным государственного проекта "Хочу жить", его доставили в Запорожскую область для участия в российском наступлении. Однако после атаки беспилотника на группу он смог добраться до территории, контролируемой Украиной, где его взяли в плен.

По информации проекта "Хочу жить", в течение первых девяти месяцев этого года для участия в войне против Украины на стороне России было завербовано около 283 граждан Индонезии. Для сравнения: за предыдущие три года таких людей было не более 10.

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Российское посольство в Джакарте не сразу ответило на запрос о возможном вербовке индонезийцев.

В то же время Россия ищет наемников и в других странах. В феврале кенийские разведывательные службы сообщили, что более 1000 граждан Кении были завербованы для участия в войне на стороне Москвы. Также на передовую попадают люди из Уганды, Южной Африки, Йемена и других государств.

Индонезия требует от России прекратить вербовку своих граждан

В этом месяце власти Индонезии обратились к Москве с требованием не допускать привлечения её граждан в российскую армию. Это произошло после сообщения о гибели в октябре индонезийца, служившего в российских вооружённых силах.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Индонезии Ивонн Мевенгканг заявила:

"Правительство Индонезии обратилось к российскому правительству с просьбой принять все необходимые меры, чтобы гарантировать, что ни один индонезиец не будет завербован в российскую армию или на какую-либо другую военную должность в России каким бы то ни было образом".

Она также подчеркнула, что Джакарта особенно обеспокоена методами вербовки, которые могут иметь признаки торговли людьми.

Через несколько дней после этого индонезийская полиция сообщила о разоблачении соответствующей преступной группировки. По данным правоохранительных органов, она искала потенциальных жертв через социальные сети и мессенджеры.

Людям обещали высокооплачиваемую работу в логистике, пограничной безопасности и оборонном строительстве. Однако по прибытии в Россию кандидатов заставляли подписывать контракты на службу в качестве наемников, а некоторых отправляли в зоны боевых действий.

Иностранные наемники на стороне РФ – последние новости

Как сообщал УНИАН, Россия прекратит вербовку граждан Ганы для войны в Украине.

Министр иностранных дел страны Самуэль Окудзето Аблаква по итогам саммита "Россия-Африка" написал, что диктатор Владимир Путин запретил как нелегальную вербовку граждан Ганы, так и открытые призывы сделать из них добровольцев.

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