Украина планирует масштабную закупку в США высокотехнологичного оружия

Также Украина надеется стать активным участником американской программы «Иностранное военное финансирование».

Украина готова начать масштабную закупку в США высокотехнологичного оборонного оборудования, в том числе летальное оружие, такое как ракеты Javelin.

Как сообщается на Правительственном портале, об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила во время встречи с представителем США в группе стратегических советников высокого уровня Минобороны Украины генерал-лейтенантом вооруженных сил США Китом Дейтоном.

«Украина заинтересована начать масштабную закупку высокотехнологичного оборонного оборудования из Соединенных Штатов Америки, в том числе дополнительных комплексов летального оружия, таких как ракеты Javelin», - говорится в сообщении.

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Вице-премьер напомнила, что на днях президент Петр Порошенко подписал закон о закупке оружия за границей без посредников, который до того был поддержан правительством и Верховной Радой.

Также она отметила, что Украина надеется стать активным участником американской программы «Иностранное военное финансирование» (Foreign Military Financing, FMF).

«Помощь США продолжает совершенствовать подготовку боевых частей Вооруженных сил Украины, их оборудование, медицинское и материально-техническое обеспечение. Надеюсь, что с новым законодательством наше сотрудничество станет еще прочнее», - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Она поздравила Дейтона с недавним назначением в группу стратегических советников высокого уровня в октябре прошлого года.

«Уверена, ваш уникальный опыт, знание региона и свежий взгляд на ситуацию в Украине придадут новый импульс и энергию для дальнейшего реформирования сектора безопасности и обороны Украины», - подчеркнула вице-премьер-министр.

В свою очередь Дейтон подчеркнул, что команда советников сфокусирована на том, чтобы помочь Украине внедрять качественные реформы в оборонном секторе.

«Я хорошо понимаю сложность условий, в которых оказалась Украина, однако не нужно искать причины, тормозящие процесс преобразований в стране. При существующих возможностях необходимо настойчиво работать, не останавливая процесс реформирования сектора безопасности и обороны Украины», - подчеркнул стратегический советник высокого уровня от США.

Как сообщал УНИАН, 31 января Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления закупок продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту». Законом Минобороны и созданным им предприятиям предоставляется право без посредников закупать на внешних рынках оружие и военное оборудование.

Справка УНИАН. 2 марта 2018 года Госдепартамент США принял решение о продаже Украине 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долл.

22 мая в Украине провели испытания Javelin. Во время испытательных пусков Порошенко заявлял, что Вооруженные силы Украины применят ракетные комплексы Javelin только в случае наступления российских войск на украинские позиции.

16 августа начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что подразделение Вооруженных сил Украины, имеющее на вооружении Javelin, прошло обучение и готово их использовать.