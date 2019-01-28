National Interest: Модернизация Ту-22М3 не даст России никаких преимуществ

Самолет как был бомбардировщиком среднего радиуса, так им и останется.

Россия обновляет свои бомбардировщики Ту-22М, установив на них новые двигатели и оружие, с планами увеличить угрозу для американских авианосцев. Но военным стратегам США не стоит паниковать.

«Во времена Холодной войны советские вооруженные ракетами бомбардировщики Ту-22М составляли одну из наибольших угроз для ударных групп американских военно-морских сил», - отметил аналитик Национального института государственной политики США Марк Шнайдер.

«Обновленная версия самолета - Ту-22М3М – представляет улучшенные возможности в почти каждом измерении кроме стелс», - цитирует его слова National Interest.

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Всего у армии России 67 Ту-22М3. Согласно планам Москвы, половина из них пройдет полную модернизацию начиная с 2021 года. На них поставят новые двигатели и оружие, что расширит радиус действия.

«Эти бомбардировщики преодолевают расстояние до 5 тысяч километров, чтобы нанести удар по целям в Сирии. Ту-22М3М должен иметь значительно больший радиус действия, поскольку, как сообщает ТАСС, на него поставят двигатель НК-32-02. Этот же двигатель используется на стратегических бомбардировщиках Ту-160М2, который благодаря обновлению увеличил дальность полета примерно на тысячу километров, если верить заместителю министра обороны Юрию Борисову», - говорится в статье.

Увеличив полет до 6 тысяч километров, Ту-22М3М потенциально сможет наносить удары по целям посреди Атлантического океана. Таким образом, обновленный бомбардировщик может стать новой угрозой для американских кораблей и других целей.

Однако, National Interest отмечает, что есть причины скептически относиться к возможностям обновленного российского бомбардировщика и оговорок Шнайдера. Прежде всего, эксперты всегда переоценивали Ту-22М. Известным таким фактом стал случай в 1970-х годах, когда ВВС США классифицировали самолет как межконтинентальный бомбардировщик, способный наносить удары по США с баз на территории России. При этом считалось, что самолет сможет преодолеть 13 тысяч километров, чтобы нанести удар и вернуться домой. Журналист Билл Свитмен доказал, что ВВС США ошибаются, оценив размеры Ту-22М и то, как много топлива он может нести на борту.

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«Все думали, что это самолет ровня американскому Rockwell B-1 и имеет схожий радиус полета, который составляет около 10 тысяч километров без дозаправки. Но имеющиеся на руках фото и кембриджский калькулятор с этим не согласятся. У Ту-22М есть место только для 50 тонн горючего. И это две трети от того, что, как считалось, он может нести», - отметил журналист.

Россия позже подтвердила выводы Свитмена, признав, что Ту-22М никакой не стратегический бомбардировщик, а только самолет средней дальности, чья главная задача – нацеливать ракеты на американские боевые корабли в восточной Атлантике. НАТО разместил на постоянной основе стратегические истребители в Исландии, чтобы перехватывать Ту-22М, а также другие бомбардировщики, которые бы двигались в направлении Атлантического океана с баз на севере России. Собственно, исландская столица Рейкьявик расположена за 2,4 тысячи километров от Мурманска. В 2006 году американские военные отказались от базирования истребителей в Исландии.

Запланированное обновление российских бомбардировщиков действительно может расширить дальность их полета, но не на много. Во-первых, рейды Ту-22М в Сирии могут произвести неправильное впечатление о его возможностях. Были сообщения, что такие российские самолеты на самом деле базируются на иранской базе, откуда и осуществляют вылеты на сирийскую территорию. А от Тегерана до Дамаска не более 1,4 тысяч километров.

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Во-вторых, у Ту-22М3 есть возможность дозаправки в воздухе на случай, если он сожжет все свое топливо во время миссии. Американские B-1, B-2 и B-52 часто заправляются по дороге с баз в центральных штатах США до целей на Ближнем Востоке. Но у американской армии есть более чем 500 самолетов-заправщиков. У российских военных в распоряжении только 18 Ил-78. Поэтому один единственный рейд Ту-22М3 на дальнем расстоянии будет требовать от Кремля отправки всего флота самолетов-заправщиков. Обновления могут продлить жизнь старых Ту-22М3 и заставить ВМС США пересмотреть свои оборонные планы. Особенно, если Россия сможет вооружить бомбардировщик сверхзвуковыми противокорабельными ракетами.

Но Ту-22М3 никогда не поражал радиусом действия. И даже после обновления он останется бомбардировщиком средней дальности. Он не может сейчас и, скорее всего, не сможет никогда наносить удары по целям посреди Атлантического океана. Американские авианосцы уже пройдут мимо Исландии, прежде чем российские Ту-22М3М смогут долететь до них.