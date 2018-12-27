National Interest: Российский Су-35 так и не смог доказать, что он вообще нужен

Москва отправила один из своих новых самолетов на войну в Сирии, но там для него не нашлось врагов в воздухе.

В начале года Вооруженные силы Китая взяли на вооружение российские Су-35. И таким образом, китайская армия стала единственной после России большой силой, которая использует эти самолеты.

Чтобы разрекламировать свою разработку, Москва отправила Су-35 на войну в Сирию. Но это не сработало. Потенциальные покупатели проявляют к самолету меньший интерес, чем к российским Су-30МК и Су-30СМ. Частично это объясняется тем, что в Сирии Су-35 не встретил врагов в небе, чтобы продемонстрировать свой потенциал, пишет National Interest.

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Российской военной базе «Хмеймим» не пришлось разбираться со значительными угрозами в небе. У оппозиционных сил Сирии нет авиации. То, что осталось от «Исламского государства», тоже воюет без самолетов. В такой ситуации единственным вариантом были бросить вызов силам Запада в регионе. Однако, Россия не решилась вступить в прямой конфликт с, например, США. Таким образом, если российский Су-30М и обновленный бомбардировщик Су-34 имели возможность проявить себя в реальном бою на сирийской территории, у Су-35 такого шанса не было.

Издание напоминает, что Кремль не стесняется открыто говорить о том, что он использует Сирию в качестве полигона для испытания своего оружия. Даже образцы, которые еще не поступили в массовое производство, были развернуты на сирийской территории. Однако, Москва молчит о том, что использует сирийское горе в качестве маркетингового инструмента для своего оружия. Использование новых разработок в Сирии не только помогает России выявить конструкторские ошибки в реальном бою, но и показать возможности своего товара потенциальным покупателям.

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Су-35 тоже хотели «разрекламировать» при помощи сирийской гражданской войны, но добиться желаемого эффекта не удалось. Это никак не помогает продажам. Вместе с тем, издание отмечает, что Су-35 имеет неплохие характеристики: он быстрый и хорошо вооружен. Но, конечно, американскому стелс-истребителю F-22 он не ровня.