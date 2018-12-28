National Interest: России может вылезти боком ее первенство в создании гиперзвуковых ракет

В погоне за первенством Москва рискует взять на вооружение ненадежное и не готовое к операциям оружие.

В Кремле похвастались успешным испытанием новой гиперзвуковой ракеты, которая способна пробить любую защиту врагов. Но армиям других стран, вероятно, не стоит паниковать. Правительство России, скорее всего, очень переоценивает эффективность и полезность своего нового оружия.

Об этом пишет National Interest, напоминая, как 26 декабря российский автократ Владимир Путин объявил, что испытания ракет «Аванганрд» якобы «успешно подтвердили все технические параметры».

Система собой представляет то, что в армии США называют «гиперзвуковым винтовым подвижным ракетным комплексом». Он развивает высокую скорость благодаря ракете того же типа, который используется для вывода на орбиту спутников или запуска ядерных боеголовок на другой континент. Такие винтовые подвижные ракетные системы двигаются по несколько иной траектории, чем другие виды оружия. Все, что может в пять раз превысить скорость звука, считается «гиперзвуковым». Поэтому оставаясь относительно близко к Земле (примерно на высоте 90 километров, где заканчивается атмосфера и начинается космос), ракеты движутся с гиперзвуковой скоростью к наземной цели, выполняя небольшие маневры по дороге.

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Теоретически они могут нести обычные или ядерные боеголовки или же вообще лететь без них, опираясь только на кинетическую силу в уничтожении цели. Из-за меньшей высоты и большей способности к маневру по сравнению с традиционными межконтинентальными баллистическими ракетами такое оружие труднее перехватить.

«У нас нет никакой защиты, которая бы смогла исключить применение такого оружия против нас», - сказал командир стратегического командного центра США генерал Джон Хитэн во время слушания в Комитете Сената по вопросам вооруженных сил в марте 2018 года.

Но издание отмечает, что межконтинентальные баллистические ракеты уже способны пребить обычные средства защиты. А США и Россия давно построили ракеты-перехватчики, которые могут сбить МБР. Впрочем, когда речь идет о новых гиперзвуковых ракетах, эксперты сомневаются, что существующие перехватчики могут с ними справиться.

В штатах Аляска и Калифорния развернуты Наземные системы противоракетной обороны на маршевом участке полета (GMD). Это ключевая защита США против МБР. Однако, ракетам GMD может нехватить скорости и точности, чтобы сбить межконтинентальную баллистическую ракету, которая на финальном этапе может достичь скорости, в 20 раз выше скорости звука. В 2017 году в Службе противоракетной обороны США уверяли, что во время учений смогли сбить такую ракету. Однако, эксперты подозревают, что тест был очень упрощенным.

Поэтому если американские оборонные системы не могут уничтожить МБР, они, скорее всего, не смогут перехватить и новые гиперзвуковые ракеты. Но это не будет иметь никакого значения, если Москва объединит «Авангард» с ядерными боеголовками. На самом деле ни одна страна в мире не смогла построить надежную систему защиты против стратегического вооружения дальнего действия. Вместо этого ядерные государства полагаются на угрозу нанести ядерный удар в ответ. Во времена Холодной войны это называли «гарантированным взаимным уничтожением». Таким образом, никто не решается применить ядерное оружие против других.

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Поэтому «Авангард» может стать лишь очередной ракетой, запуск которой будет сдерживать собственный стратегический арсенал США. Гиперзвуковые ракеты могут быть более полезными, если они не будут нести ядерные боеголовки. В июле 2018 года заместитель министра обороны США Майкл Гриффин предостерег, что в неядерной конфигурации такое оружие может дать значительные тактические возможности. Он назвал гиперзвуковые ракеты «очень быстрыми, чрезвычайно маневренными, их трудно обнаружить, отследить и сбить».

Путин заявил, что Россия примет на вооружение ракеты «Авангард» в 2019 году. Таким образом, она станет первой страной, которая развернет неядерное гиперзвуковое оружие. Китай и США все еще продолжают развивать свои аналоги.

Но в погоне за первенством Россия может закончить тем, что будет полагаться на ненадежное оружие. В июле 2018 года Гриффин утверждал, что США остаются лидером в разработке гиперзвуковых вооружений. Поэтому в Пентагоне считали, что нет потребности потребности ускорить работу и брать на вооружение несовершенное оружие. Гриффин добавил, что в начале 2020-х годов у США точно появится свой надежный вид гиперзвуковых ракет. При этом он поставил под сомнение, действительно ли российские «Авангард» могут то, о чем говорит Кремль.

«Насколько они готовы к операциям? Я даже не знаю», - сказал американский военный.