Генсек НАТО прокомментировал покупку Турцией российских С-400

Столтенберг отметил, что для НАТО важен вопрос их интеграции в систему ПВО Альянса.

Генеральный секретарь Организации североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг назвал покупку Турцией российских противоракетных систем С-400 суверенным делом Турции.

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Однако, при этом он отметил, что главная проблема состоит в интеграции подобных систем в систему ПВО Альянса.

«Это - суверенное право (Турции.- ред.). Но с точки зрения НАТО важен вопрос их интеграции в нашу систему ПВО, - отметил глава НАТО в интервью телеканалу NTV. - Но Турция не запрашивала такой интеграции, поэтому на данный момент беспокойства у нас нет».

Соглашение о покупке российских комплексов С-400 было подписано в Анкаре в декабре 2017 года. Речь идет о покупке двух комплексов, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Также сторонам удалось договориться о технологическом сотрудничестве с прицелом на создание в Турции собственного производства. С тех пор в руководстве НАТО неоднократно выражали озабоченность в связи с несовместимостью С-400 с системами альянса. В Анкаре объяснили решение о покупке спешкой и выразили готовность также купить американские комплексы Patriot, но не вместо, а вместе с российскими системами, поставки которых должны начаться летом 2019 года.