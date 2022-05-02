Также спецслужба разоблачила около 100 коллаборантов, которые помогали врагу в Киевской области.

Установлены личности почти 900 российских захватчиков, которые совершали преступления против мирного населения на Киевщине.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины в своем Telegram-канале.

Отмечается, что у украинской спецслужбы есть вся информация об оккупантах, а также доказательства их зверств. Сейчас проверяются данные о причастности к преступлениям еще более 2,5 тыс. россиян, чьи подразделения базировались на территории Киевской области.

"СБУ продолжает документировать каждого российского захватчика. Следователи и оперативные подразделения службы опросили почти 7 тыс. свидетелей вражеских зверств", - подчеркнули в СБУ.

Также спецслужба разоблачила около 100 коллаборантов, которые помогали врагу в Киевской области.

Информацию о преступлениях российских захватчиков в Киевской области граждане могут передавать на горячую линию – звонить следует по номеру +38 096 928 93 89 (также можно писать в WhatsApp и Telegram).

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Небытов сообщил, что в освобожденных от оккупантов населенных пунктах Киевской области тела погибших гражданских обнаруживают в братских могилах, подвалах и колодцах.

Напомним, оккупировав Бучу враг устроил там кровавую резню. Мирных жителей массово расстреливали. Насиловали мужчин, женщин, стариков и даже детей. Многих брали в плен. Люди умирали во время пыток. Выживших отправляли в фильтрационные лагеря на территории РФ. У родителей забирали детей и отправляли в Россию "на усыновление".

В Буче многие дома разрушены в результате обстрелов. Магазины и жилые дома разграблены мародерами. После освобождения Бучи от оккупантов там были обнаружены братские могилы с телами местных жителей.