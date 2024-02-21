Военный не понимает, почему Европа не реагирует на расстрелы пленных.

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин не имеет деталей о расстреле россиянами украинских военнопленных на позиции "Зенит" (Авдеевка), но не понимает, почему Европа не реагирует на уже многочисленные случаи казни украинских пленных. Об этом он сказал в эфире телемарафона единых новостей.

"Если говорить о расстреле пленных, то к сожалению, это не первый и не единичный случай. Имеем дело с нелюдями и должны понимать, что такие случаи были, есть и, к сожалению, еще будут. Это существа, которые не знают ничего человеческого. Единственное, что мне не понятно, почему сейчас эти видео не транслируют по всей Европе, которая очень беспокоится за применение своего оружия или использование своих средств. Где сейчас их беспокойство, где сейчас их реакции и все остальное?"- отметил Жорин.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля DeepState сообщил, что оккупанты расстреляли 6 пленных украинских воинов на позиции Музей (находился на территории бывшей в/ч Зенит, Авдеевка).

Видео дня

Командование ОСУВ "Таврия" сообщило о решении отвести силы обороны от позиции "Зенит" 16 февраля. После этого в Сети было обнародовано видео с расстрелом украинских военнопленных солдатами армии РФ на позиции "Зенит". Спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой сказал, что ВСУ проверяют обстоятельства гибели украинских пленных в процессе выхода из позиции.

В 110-й отдельной механизированной бригаде ВСУ опознали расстрелянных собратьев, которые не смогли выйти из окружения из-за ранения. Там рассказали, что враг согласился эвакуировать тяжелораненых, чтобы в дальнейшем их обменять, но вместо этого – расстрелял.

В Донецкой областной прокуратуре сообщили, что начали расследование по двум отдельным фактам расстрела россиянами украинских военнопленных в Авдеевке и вблизи села Веселое Донецкой области.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что российские захватчики совершили военные преступления, расстреляв украинских военнопленных в Донецкой области. По его словам, казнь военнопленных - это тяжелое нарушение норм международного гуманитарного права и Женевской конвенции об обращении военнопленными.

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