Шестеро украинских бойцов должны были эвакуироваться с позиции "Зенит", но попали в плен и были казнены захватчиками.

Украинские правоохранители начали расследование по двум отдельным фактам расстрела россиянами украинских военнопленных - в Авдеевке и вблизи села Веселое в Донецкой области. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Оба эпизода, по которым открыты уголовные дела, ранее уже стали известны общественности из сообщений СМИ и из соцсетей. Первый эпизод касается расстрела 6 пленных ВСУ на одной из позиций в городе Авдеевка несколько дней назад. "Защитники были тяжелораненые и ждали эвакуации", – отмечают в прокуратуре.

Второй эпизод произошел вблизи села Веселое Бахмутского района. Камера дрона зафиксировала, как 18 февраля во время штурма украинских позиций российский солдат расстрелял в упор сначала одного военнопленного, а затем второго. "Не желая оставлять пленных живыми, оккупант умышленно добивает их из автоматического оружия", – сообщает прокуратура.

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Отмечается, что досудебное расследование ведется по фактам нарушения законов и обычаев войны, совмещенного с умышленным убийством – ч. 2 ст. 438 УК Украины. Предусмотренное статьей - от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Спикер оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой в комментарии LIGA.net отметил, что Вооруженные силы со своей стороны тоже проводят проверку обстоятельств, при которых погибли бойцы, которые должны были выйти с позиции "Зенит".

Битва за Авдеевку: последние новости

Как писал УНИАН, захватив Авдеевку, россияне получили в свое распоряжение полностью разрушенный город. В нем не осталось ни одного уцелевшего дома. Из довоенного населения в 30 тысяч человек на начало февраля оставалось менее тысячи гражданских жителей.

Также мы рассказывали, что захват Авдеевки дался россиянам очень дорогой ценой – как в живой силе, так и в технике. Но из этой битвы можно сделать несколько важных выводов и для украинской армии. Как пишет CNN, уже понятно, что самих только F-16 Украине будет мало.

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