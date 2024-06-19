Жорин: Харьковщина - это приоритет для наступления РФ, оккупантов здесь очень много

По его словам, россияне иногда маскируются под географический ландшафт, но это им не помогает спастись.

Российские оккупанты определяли Харьковское направление как приоритетное. Туда постоянно стягивают резервы.

Как сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин, воины сдерживают превосходящие силы противника на этом направлении.

"П*даров много, и иногда они пытаются маскироваться под географический ландшафт, но остаются его частью навсегда. Россияне определили это направление, как один из приоритетов для наступления, поэтому перебрасывают сюда свежие силы", - отметил Жорин.

Он отметил, что только за последнее время 3 ОШБр ликвидировала более тысячи оккупантов. Это показательный результат для оценки скопления сил РФ.

Война в Украине - ситуация в Харьковской области

Как сообщал УНИАН, согласно разведывательным данным, российские оккупационные войска стремятся создать 20-километровую зону в Харьковской области, чтобы сделать невозможным наступление украинских подразделений на Белгородскую и соседние области. Однако это не означает, что враг не пойдет дальше.

Комбат 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук отмечал, если враг не почувствует сопротивления, то дойдет до Днепра и дальше.

По его мнению, сейчас нет угрозы наступления российской армии непосредственно на Харьков, однако она существует в ближайшей перспективе.

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