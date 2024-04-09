А вся линия фронта от Донецка до приграничной зоны Донецко-Запорожской области "стала более активной" в крайнюю неделю.

Российские оккупанты захватили несколько позиций к северу от Авдеевки, но ВСУ контратаковали и вернули некоторые из них.

Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). На кадрах с геолокацией видно, что оккупанты сначала продвинулись к лесополосе и лесному массиву возле Новокалиново, а также к небольшому зданию на юго-восточной окраине населенного пункта. Но другие кадры с геолокацией показали, что ВСУ контратаковали в том же лесном массиве к востоку от Новокалиново. Согласно этим кадрам, украинские силы, вероятно, отбили ветрозащитную полосу оттеснив оккупантов немного на восток и в сторону от административных границ Новокалиново.

Аналитики отметили, что хотя по утверждениям российских военкоров, российские войска продвинулись в районе Бердичей и Водяного, на самом деле ISW не наблюдал свидетельств продвижения россиян в этом районе.

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Кроме того, аналитики отметили, что оккупанты продвинулись к юго-западу от Донецка. Гелокационные кадры показали российское механизированное наступление численностью примерно со взвод. Оккупанты продвигались в поле к северу от Новомихайловки (к юго-западу от Донецка).

Аналитики отметили, что позиционные бои продолжаются к западу от Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки и к юго-западу - в районе Новомихайловки и Победы. В ISW отметили, что по некоторым данным, на прошлой неделе вся линия фронта между районом к юго-западу от Донецка и приграничной зоной Донецко-Запорожской области "стала более активной".

Война в Украине: новости

Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов на фронте. За минувшие сутки ликвидировано еще 850 российских солдат.

Российские оккупанты продолжают вести штурмовые действия на линии фронта. Всего за прошедшие сутки произошло 56 боевых столкновений. В частности, На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено шесть атак в районе населенных пунктов Бердичи, Уманское, Невельское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых позиций.

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