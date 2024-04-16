На фоне изуродованного храма виднеется разрушенная детская площадка. Некогда цветущий город - сейчас сплошная боль.

Часов Яр - еще одна страница изуродованной истории Украины. Он перенял судьбу утраченных Бахмута и Авдеевки. Военные показали кадры выжженного города.

Разбитые шпили церкви, искривленные заборы, пустые окна многоэтажек, где когда-то жили украинцы. И где-то там на фоне, за храмом, можно увидеть одинокую детскую площадку. Такую картину современного состояния города опубликовали бойцы штурмового батальона "Черный лебедь".

Речь идет о 255-й ударной группе Вооруженных сил Украины. Она защищает покой украинцев как раз на восточном фронте. Там, где держится Часов Яр.

"Часов Яр. Боль... Мы там, мы стоим, тяжело, бьемся. Верьте, поддерживайте", - написали вчера военные.

Бои за Часов Яр - Россия жаждет этот город для "победного" праздника

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что Россия жаждет получить Часов Яр к "победной" годовщине 9 мая (день окончания Второй мировой, который почитается в РФ).

Военные говорят, что сейчас оккупанты как "зомбаки" идут в штурмы, чтобы выполнить задание. Ситуация по Часовому Яру очень сложная, сообщала бригада "Рубеж" 15 апреля.

Заместитель командира батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБР также говорил, что в районе Часового Яра паритета сил нет - преимущество, к сожалению, за Россией. В то же время он объяснил, что его бойцы пытаются "выигрывать" у оккупантов профессионализмом, ведь соотношение по артиллерии между россиянами и ВСУ - где-то 1 к 6.

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